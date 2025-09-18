قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
تراجع جديد لـ الذهب.. آخر تحديث مساء اليوم 18-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

معاريف: تمرد في لواء جولاني .. خمسة جنود يرفضون القتال في غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي
فرناس حفظي

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن أزمة غير مسبوقة ضربت صفوف الكتيبة 51 التابعة للواء "جولاني"، بعدما رفض خمسة من مقاتليها المشاركة في العمليات القتالية داخل مدينة غزة أمس، ووفقا للتقرير، تم إرسال اثنين منهم مباشرة إلى السجن العسكري، فيما جرى إبعاد ثلاثة آخرين،  كانوا قد تلقوا علاجا نفسيا وطبيا في جيش الاحتلال،  عن ساحات القتال ونقلوا إلى مقر القيادة.


 تعتبر هذه الحادثة، التي وُصفت في الإعلام الإسرائيلي بأنها "مؤشر خطير على التصدع الداخلي"، تعكس حجم الضغوط الهائلة التي يواجهها الجنود في غزة بعد أشهر من العمليات المكثفة والخسائر البشرية المتزايدة في صفوف الجيش.


وعلق مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على الواقعة بالقول: "رفض عدد من المقاتلين المشاركة في مهمة عملياتية، وبعد محادثة قيادية ومرافقة من مسؤولي الصحة النفسية، تقرر اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم."


ويأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه الحديث في إسرائيل عن تراجع الروح المعنوية داخل بعض الوحدات المقاتلة، خصوصا تلك التي دفعت الثمن الأكبر في المواجهات داخل قطاع غزة، وعلى رأسها لواء "جولاني"، الذي تكبد خسائر فادحة منذ السابع من أكتوبر.

كما يرى  خبراء أن هذا الرفض لا يمثل مجرد حادثة فردية، بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بتآكل الثقة بين الجنود وقياداتهم العسكرية، إضافة إلى الضغط النفسي الناتج عن طول أمد الحرب وغياب أفق سياسي أو عسكري للحسم. كما أن بروز حالات التمرد داخل وحدات نخبوية كـ"جولاني" قد يشكل إنذارا مبكرا على احتمالات تفاقم التصدع في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بما ينعكس على قدرتها في مواصلة العمليات بالزخم ذاته.

مدينة غزة جولاني جيش الاحتلال غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

