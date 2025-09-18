قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
أخبار العالم

ستارمر: الأمن أساس العلاقة البريطانية الأمريكية

ستارمر
ستارمر
فرناس حفظي

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الأمن أساس العلاقة البريطانية الأمريكية، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لندن.

وأضاف ستارمر: ناقشت مع الرئيس ترامب سبل زيادة الدعم الدفاعي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسميا ، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية إلى بريطانيا .

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كان قد صرح في وقت سابق بأنه يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، ما لم تستجب إسرائيل لمجموعة من الشروط لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات القمة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة -التي يشارك فيها قادة العالم، في 23 سبتمبر. وكان تقرير لصحيفة “تايمز” أفاد بأن ستارمر امتنع عن الإعلان رسميا عن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين حتى بعد مغادرة ترامب، خشية أن يسيطر هذا الإعلان على المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده مع ترامب في قصر تشيكرز يوم الخميس.

ولفتت الصحيفة إلى أن ستارمر يجد نفسه على خلاف مع الإدارة الأمريكية بشأن هذا الإجراء، والتي تعارض الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. ومع ذلك، قالت دول أخرى - من بينها فرنسا وأستراليا وكندا- إنها تعتزم اتخاذ نفس الخطوة في اجتماع الأمم المتحدة.

وقالت الجارديان إنه في يوليو الماضي، أعلن ستارمر أنه سيعترف بدولة فلسطين بعد الضغوط المتزايدة من أعضاء البرلمان من حزب العمال بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة. غير أن زعيم حزب العمال أوضح أن الاعتراف البريطاني مشروط، وأنه سيحجم عنه إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار وبسلام دائم يحقق حل الدولتين، والسماح للأمم المتحدة باستئناف إيصال المساعدات.  

