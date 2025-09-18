ترامب وستارمر يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب انتهاء محادثاتهما

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب لقائهما الثنائي اليوم.

كما عقد الزعيمان اجتماعًا مائدة مستديرة مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا، وأعلنا عن "اتفاقية ازدهار تكنولوجي" جديدة بين البلدين، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

بعد احتفالات أمس في قلعة وندسور، كان مسؤولو الحكومة البريطانية يتطلعون إلى الجزء الأكثر أهمية من الزيارة بالإضافة إلى التكنولوجيا والاستثمار، ومن المتوقع أن يناقش ترامب وستارمر مجموعة من المواضيع الأخرى، بما في ذلك حرب روسيا في أوكرانيا.

وأكد ترامب، أثناء جلوسه بجانب رئيس الوزراء كير ستارمر خلال تصريحاته لقادة الأعمال، على "الرابطة الراسخة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال ترامب في اجتماع المائدة المستديرة الذي عُقد في منزل رئيس الوزراء الريفي: "أعتقد أن الرابطة بيننا راسخة، بغض النظر عما نفعله اليوم".

وأضاف: "في مايو، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تُبرم اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة خلال ولايتي الثانية، وكنا نرغب في أن تكون الأولى، لأن الرابطة قوية جدًا والعلاقة طويلة الأمد".

كان أحد الأهداف الرئيسية لستارمر مع ترامب هو إبرام اتفاقية تجارية جديدة، وهو أمر نجح في تحقيقه بسرعة، حتى في الوقت الذي سارعت فيه دول أخرى لأسابيع للتفاوض على خطط لتجنب فرض رسوم جمركية شاملة.