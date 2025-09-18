قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
تراجع جديد لـ الذهب.. آخر تحديث مساء اليوم 18-9-2025
لافروف: موسكو وواشنطن ترغبان في الحفاظ على الحوار الناشئ بين الرئيسين بوتين وترامب
أخبار العالم

رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية لـ صدى البلد: ليبيا مهددة بحرب أهلية جديدة إذا فشلت في صياغة نظام فيدرالي

فولفجانج بوسزتاي
فولفجانج بوسزتاي
فرناس حفظي

في لحظة مفصلية من تاريخ ليبيا، حيث تتأرجح البلاد بين فرص إعادة البناء ومخاطر الانقسام، يبرز صوت خبير أوروبي واسع الاطلاع على تفاصيل المشهد الليبي والإقليمي، إنه فولفجانج بوسزتاي، رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية  الليبية ، الذي جمع بين الخبرة العسكرية والرؤية السياسية. 

في هذا الحوار الخاص  لـ “صدى البلد”، يقدم بوسزتاي قراءة معمقة لمستقبل ليبيا، يوضح فيها حدود الدور الأمريكي، والفرص المتاحة أمام الليبيين لتفادي فخ الفوضى وبناء دولة مستقرة قادرة على استثمار مواردها ومكانتها.

إلى نص  الحوار


ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا لمستقبل ليبيا خلال السنوات الخمس المقبلة؟


تشهد ليبيا مسارا متسارعا نحو التفتت الإقليمي، ومع حلول عام 2030، من المرجح أن تكون البلاد قد تحولت إلى دولة اتحادية (فيدرالية)، أو أنها تفككت بالفعل بعد حرب أهلية جديدة دامية.


جدير بالذكر أن ليبيا، قبل الاحتلال الإيطالي عام 1911، لم تعرف الوحدة يوما؛ فالاسم نفسه مشتق من التسمية الرومانية القديمة لـ "إفريقيا" وأطلقه المستعمر الإيطالي. تاريخيا، كانت أقاليم برقة (شرقا) وطرابلس (شمال غرب) وفزان (جنوب غرب) تسير في اتجاهات جغرافية مختلفة، تفصلها صحراء شاسعة.


 و أنشأ دستور 1951  اتحادا فيدراليا يمنح هذه الأقاليم الثلاثة استقلالية واسعة، لكن تعديلا في 1963 أعاد مركزية السلطة لإدارة عائدات النفط. ومنذ أكثر من ستة عقود، تعيش ليبيا على هذا النموذج الوحدوي، ما يثير تساؤلات حول الهوية الوطنية الجامعة.


خلال حكم العقيد معمر القذافي الذي استمر 42 عاما، همّش إقليم برقة وسكانه، رغم أن برقة وفزان يملكان أكثر من ثلثي احتياطيات النفط المقدّرة بـ 48 مليار برميل، في حين ظل معظم العائدات يتدفق إلى طرابلس. وحتى بعد ثورة 2011، لم يتغير الوضع كثيرا.


ومع نضوب الحقول النفطية في الشمال الغربي، تبقى ثروات الشرق والجنوب منتجة لسنوات طويلة قادمة، على الرغم من أنها تقع في أفقر مناطق البلاد. لذلك، يشعر أهالي برقة وفزان بالتهميش مقارنة بطرابلس، والحروب الأهلية المتكررة عمقت هذه الفجوات الإقليمية.


الفيدرالية ليست خيارا سلبيا بالضرورة، فدول كبرى مثل سويسرا، بلجيكا، ألمانيا والولايات المتحدة تقوم على النظام الفيدرالي، هذا النموذج ليس قديما فحسب (دستور الولايات المتحدة يعود إلى عام 1787)، بل هو أيضا حديث؛ إذ لم تتحول بلجيكا إلى دولة اتحادية إلا عام 1993.


كيف يمكن لليبيا الاستفادة من علاقتها بالولايات المتحدة مع الحفاظ على استقلالها وتجنب التبعية؟


لا تمثل ليبيا أولوية عليا في السياسة الخارجية الأمريكية، إذ لا تمتلك واشنطن مصالح حيوية مباشرة هناك، كما أن بيئة الأعمال الليبية ما زالت غير جاذبة للاستثمارات الكبرى، باستثناء القطاع البحري في صناعة النفط والغاز. ولكي تصبح ليبيا أكثر إغراء للمستثمرين، فهي بحاجة إلى الاستقرار، وتحسين بيئة الأمن والقانون، وضمانات دفع موثوقة.


مع ذلك، يمكن لليبيا أن تستفيد من التجربة الأمريكية، على سبيل المثال، يمكن استلهام نموذج "الحرس الوطني الأمريكي" لتحويل الميليشيات الليبية إلى قوة احتياطية، مع دمج عناصرها في سوق العمل المدني، كما يمكن إعادة تدريب بعض المجموعات المسلحة لأداء مهام الاستجابة للكوارث، على غرار دور "فيلق المهندسين" في الجيش الأمريكي.

فضلا عن ذلك، سيكون من المفيد تعزيز التعاون التعليمي مع الولايات المتحدة، لا سيما في القطاع الطبي.


ما التوصيات التي يمكن توجيهها لصناع القرار الليبيين لتجنب استمرار الفوضى وعدم الاستقرار؟


من غير الواقعي حاليا إيجاد حل لمسألة أهلية الترشح للرئاسة، ما يجعل الانتخابات بعيدة المنال لسنوات، وفي الأمد القصير، سيكون من المنطقي استبدال الحكومتين القائمتين اليوم بحكومة واحدة أكثر موثوقية.


كما يمكن للسياسيين الليبيين وزعماء القبائل العودة إلى دستور الاستقلال لعام 1951، بعد تعديله جزئيا ليكون أداة انتقالية لتحقيق الاستقرار، فعلى سبيل المثال، يمكن إقامة مجلس رئاسي ثلاثي يتناوب أعضاؤه على الرئاسة، على غرار النموذج البوسني، بحيث تنتخب كل منطقة ممثلها في هذا المجلس بشكل مستقل.
وبالنسبة لمجلس النواب، يمكن للأقاليم الثلاثة إجراء انتخاباتها بشكل متدرج، دون التقيد بموعد موحد، هذا النموذج معمول به في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يخضع ثلث الأعضاء فقط للتجديد كل عامين.

ليبيا فولفجانج بوسزتاي رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية الملحق الدفاعي السابق للنمسا

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الصلاة على النبي

خالد الجندي: الله تعالى صلى على النبي قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم

خالد الجندي

خالد الجندي يروي قصة مؤثرة تؤكد بركة الصلاة على النبي

وزيرة الثقافة الكازاخية تستقبل وزير الأوقاف

على هامش مؤتمر أستانا.. وزيرة الثقافة الكازاخية تستقبل وزير الأوقاف

بالصور

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

