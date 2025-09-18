إغلاق معبر الملك حسين بعد مقتل إسرائيليين اثنين على الحدود الأردنية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل شخص كان يستقل شاحنة مساعدات في معبر الملك حسين على الحدود الأردنية، حيث قامت قوات الأمم المتحدة بتحييده في المكان.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه يجري عمليات تمشيط بمكان الحادث.

ولفتت مصادر إسرائيلية في وقت سابق من اليوم إلى أن قوات الاحتلال أغلقت معبر الملك حسين على الحدود مع الأردن عقب عملية إطلاق النار.

وأشار مصدر أمني إسرائيلي إلى أن منفذ عملية إطلاق النار قرب معبر اللنبي مواطن أردني يعمل سائقا في مجال توزيع المساعدات.

كما أعلنت مصادر عبرية أن المصابين لقيا مصرعهما بعد دقائق معدودة من إصابتهما بالقرب من معبر اللنبي على الحدود مع الأردن.

وفي السياق نفسه أعلنت السلطات الأردنية إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، وذلك بعد قيام السلطات على الجانب الآخر بإغلاق المعبر.

ودعت جميع المسافرين إلى متابعة ما يصدر من بيانات رسمية ووسائل الإعلام للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بموعد استئناف الحركة عبر المعبر.

فيما قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إننا نتابع ما يجري تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة.

وأضاف المومني في منشور على منصة (إكس) أن جهاتنا المختصة تتابع الأمر، وسنعلن عن أية تفاصيل حال ورودها.