مقتل إسرائيليين اثنين.. أول تعليق من الأردن على حادث معبر اللنبي

أكد الأمن العام الأردني أن إغلاق جسر الملك حسين جاء من الجانب الإسرائيلي فقط حيث نُفذت العملية خارج الحدود الأردنية.

فيما قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني : إننا نتابع ما يجري تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة.



وأضاف المومني في منشور على منصة (إكس) أن جهاتنا المختصة تتابع الأمر، وسنعلن عن أية تفاصيل حال ورودها.

وكانت مصادر عبرية أفادت بأن قوات الاحتلال أغلقت معبر الكرامة على الحدود مع الأردن عقب عملية إطلاق النار.

وأشار مصدر أمني إسرائيلي إلى أن منفذ عملية إطلاق النار قرب معبر اللنبي مواطن أردني يعمل سائقا في مجال توزيع المساعدات.

كما أعلنت مصادر عبرية أن المصابين لقوا مصرعهم بعد دقائق معدودة من إصابتهم بالقرب من معبر اللنبي على الحدود مع الأردن.