وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري التنسيق المشترك حول التطورات الإقليمية وسبل دعم الأمن والاستقرار في غزة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، يوم الخميس الموافق ١٨ سبتمبر، وذلك فى اطار التنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية.

فى مستهل الاتصال، اعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن امتنانهم للموقف المصرى الداعم لقطر بعد العدوان الاسرائيلى الغاشم على الدوحة، في انعكاس للروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة التى تجمع البلدين الشقيقين. وقد شهد الاتصال تبادل وجهات النظر بشان التطورات فى قطاع غزة، وتقييم التداعيات الوخيمة للعمليات الاسرائيلية فى غزة.

كما أكد الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين فى المحافل الدولية سواء فى مجلس حقوق الانسان فى جنيف او فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن، والعمل على خفض التصعيد بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار الاقليمى.