سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري التنسيق المشترك حول التطورات الإقليمية وسبل دعم الأمن والاستقرار في غزة

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري
وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري
علي صالح

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، يوم الخميس الموافق ١٨ سبتمبر، وذلك فى اطار التنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية.

فى مستهل الاتصال، اعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن امتنانهم للموقف المصرى الداعم لقطر بعد العدوان الاسرائيلى الغاشم على الدوحة، في انعكاس للروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة التى تجمع البلدين الشقيقين. وقد شهد الاتصال تبادل وجهات النظر بشان التطورات فى قطاع غزة، وتقييم التداعيات الوخيمة للعمليات الاسرائيلية فى غزة.

كما أكد الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين فى المحافل الدولية سواء فى مجلس حقوق الانسان فى جنيف او فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن، والعمل على خفض التصعيد بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار الاقليمى.

وزير الخارجية وزير الخارجية القطري اسرائيل غزة وزارة الخارجية

