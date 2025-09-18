قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صرخة ضمير.. طيارون أمريكيون يرفضون نقل السلاح لـ إسرائيل

اعتقال العسكريين
اعتقال العسكريين
القسم الخارجي

في مشهد غير مسبوق داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، رفض عدد من الطيارين العسكريين تنفيذ أوامر بقيادة طائرات محملة بالأسلحة والذخائر المتجهة إلى إسرائيل، احتجاجًا على استمرار الحرب الدامية في قطاع غزة وما خلّفته من ضحايا مدنيين وآثار إنسانية كارثية.

وبحسب ما تداوله نشطاء ووسائل إعلام بديلة، فقد أصر الطيارون على موقفهم الرافض، معتبرين أن مشاركتهم في هذه العمليات تعني انخراطهم المباشر في حرب يصفها كثيرون بأنها “إبادة جماعية” بحق الشعب الفلسطيني. 

وأحدث هذا الموقف  صدمة داخل دوائر صنع القرار في واشنطن، إذ يعكس حجم الانقسام المتصاعد حتى في قلب المؤسسة العسكرية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الطيارين تم استدعاؤهم على وجه السرعة إلى مقر وزارة الدفاع (البنتاغون)، حيث جرى التحقيق معهم قبل أن يعتقلوا بالقوة، ويكبروا بالأصفاد، ثم ينقلوا إلى سجون عسكرية خاصة. هذه الخطوة لاقت إدانات واسعة من ناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن ما جرى يعكس “قمعًا لحرية الضمير ورفضًا لأي صوت معارض داخل الجيش”.

وتأتي الواقعة في ظل ضغوط دولية متزايدة على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تواجه واشنطن انتقادات غير مسبوقة بسبب دعمها العسكري المفتوح لإسرائيل، بينما يستمر النزيف الإنساني في غزة. كما تتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في مدن أمريكية وأوروبية، حيث يطالب المتظاهرون بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل وفرض عقوبات على تل أبيب.

ويرى مراقبون أن ما حدث يمثل نقطة تحول لافتة، إذ يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول قدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على وحدة الجيش، في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي والرسمي من سياسة الدعم غير المشروط لإسرائيل.

غزة الاجتلال إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

وفاة سورية

وفاة سيدة سورية على مقعد حديقة عامة تثير تعاطف الكثيرين

يمني شري

ماتت في عز شبابها .. سبب صادم لوفاة يمني شري بمرض لعين

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود.. مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات بروسيا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد