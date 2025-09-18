صرخة ضمير.. طيارون أمريكيون يرفضون نقل السلاح لـ إسرائيل

في مشهد غير مسبوق داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، رفض عدد من الطيارين العسكريين تنفيذ أوامر بقيادة طائرات محملة بالأسلحة والذخائر المتجهة إلى إسرائيل، احتجاجًا على استمرار الحرب الدامية في قطاع غزة وما خلّفته من ضحايا مدنيين وآثار إنسانية كارثية.

وبحسب ما تداوله نشطاء ووسائل إعلام بديلة، فقد أصر الطيارون على موقفهم الرافض، معتبرين أن مشاركتهم في هذه العمليات تعني انخراطهم المباشر في حرب يصفها كثيرون بأنها “إبادة جماعية” بحق الشعب الفلسطيني.

وأحدث هذا الموقف صدمة داخل دوائر صنع القرار في واشنطن، إذ يعكس حجم الانقسام المتصاعد حتى في قلب المؤسسة العسكرية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الطيارين تم استدعاؤهم على وجه السرعة إلى مقر وزارة الدفاع (البنتاغون)، حيث جرى التحقيق معهم قبل أن يعتقلوا بالقوة، ويكبروا بالأصفاد، ثم ينقلوا إلى سجون عسكرية خاصة. هذه الخطوة لاقت إدانات واسعة من ناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن ما جرى يعكس “قمعًا لحرية الضمير ورفضًا لأي صوت معارض داخل الجيش”.

وتأتي الواقعة في ظل ضغوط دولية متزايدة على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تواجه واشنطن انتقادات غير مسبوقة بسبب دعمها العسكري المفتوح لإسرائيل، بينما يستمر النزيف الإنساني في غزة. كما تتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في مدن أمريكية وأوروبية، حيث يطالب المتظاهرون بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل وفرض عقوبات على تل أبيب.

ويرى مراقبون أن ما حدث يمثل نقطة تحول لافتة، إذ يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول قدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على وحدة الجيش، في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي والرسمي من سياسة الدعم غير المشروط لإسرائيل.