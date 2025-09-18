اخلوا منازلكم.. تهديد مباشر من المتحدث باسم جيش الاحتلال لسكان الجنوب اللبناني

وجه المتحدث باسم ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى سكان ​جنوب لبنان​، زاعمًا أن "الجيش سيهاجم على المدى الزّمني القريب، بنى تحتيّة عسكريّة تابعة لـ"حزب الله" في أنحاء جنوب لبنان، وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

وحذر أدرعي، "سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية: ميس الجبل، كفرتبنيت ودبين"، قائلًا: "أنتم تتواجدون في مباني يستخدمها "حزب الله".

وتابع "أنتم مضطرّون لإخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيل شن عدوانه على جنوب لبنان على الرغم من الهدنة الموقعة مع حزب الله في آواخر شهر نوفمبر من العام الماضي 2024.