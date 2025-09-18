قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
أخبار العالم

ستارمر: بريطانيا والولايات المتحدة يرسمان ملامح القرن

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالروابط التاريخية بين بريطانيا والولايات المتحدة، مضيفًا أن البلدين "مستعدان لرسم ملامح هذا القرن معًا".

وأضاف ستارمر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لندن: "لقد جددنا العلاقة المميزة لعصر جديد"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال ستارمر: "تقف المملكة المتحدة والولايات المتحدة معًا، كشريكين أساسيين في الدفاع والتجارة، ومع الاتفاقية الرائدة التي أبرمناها في مايو، والآن مع الاتفاقية التي وقعناها للتو بعد ظهر اليوم، نؤكد مكانتنا كشريكين أساسيين في العلوم والتكنولوجيا، ومستعدون لرسم ملامح هذا القرن معًا".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، عقد ترامب وستارمر اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا، وأعلنا عن "اتفاقية ازدهار تكنولوجي" جديدة بين البلدين.

بعد احتفالات أمس في قلعة وندسور، كان مسؤولو الحكومة البريطانية يتطلعون إلى الجزء الأكثر أهمية من الزيارة بالإضافة إلى التكنولوجيا والاستثمار، من المتوقع أن يناقش ترامب وستارمر مجموعة من المواضيع الأخرى، بما في ذلك حرب روسيا في أوكرانيا.

وأكد ترامب، أثناء جلوسه بجانب رئيس الوزراء كير ستارمر خلال تصريحاته لقادة الأعمال، على "الرابطة الراسخة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال الرئيس الامريكي في اجتماع المائدة المستديرة الذي عُقد في منزل رئيس الوزراء الريفي: "أعتقد أن الرابطة بيننا راسخة، بغض النظر عما نفعله اليوم".

ستارمر بريطانيا والولايات المتحدة ملامح القرن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأمريكي

