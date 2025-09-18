ستارمر: بريطانيا والولايات المتحدة يرسمان ملامح القرن

أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالروابط التاريخية بين بريطانيا والولايات المتحدة، مضيفًا أن البلدين "مستعدان لرسم ملامح هذا القرن معًا".

وأضاف ستارمر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لندن: "لقد جددنا العلاقة المميزة لعصر جديد"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال ستارمر: "تقف المملكة المتحدة والولايات المتحدة معًا، كشريكين أساسيين في الدفاع والتجارة، ومع الاتفاقية الرائدة التي أبرمناها في مايو، والآن مع الاتفاقية التي وقعناها للتو بعد ظهر اليوم، نؤكد مكانتنا كشريكين أساسيين في العلوم والتكنولوجيا، ومستعدون لرسم ملامح هذا القرن معًا".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، عقد ترامب وستارمر اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا، وأعلنا عن "اتفاقية ازدهار تكنولوجي" جديدة بين البلدين.

بعد احتفالات أمس في قلعة وندسور، كان مسؤولو الحكومة البريطانية يتطلعون إلى الجزء الأكثر أهمية من الزيارة بالإضافة إلى التكنولوجيا والاستثمار، من المتوقع أن يناقش ترامب وستارمر مجموعة من المواضيع الأخرى، بما في ذلك حرب روسيا في أوكرانيا.

وأكد ترامب، أثناء جلوسه بجانب رئيس الوزراء كير ستارمر خلال تصريحاته لقادة الأعمال، على "الرابطة الراسخة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال الرئيس الامريكي في اجتماع المائدة المستديرة الذي عُقد في منزل رئيس الوزراء الريفي: "أعتقد أن الرابطة بيننا راسخة، بغض النظر عما نفعله اليوم".