ترامب: نسعى لإنهاء الحرب في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التعاون بين واشنطن ولندن ليس له مثيل في التاريخ، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن.

وأضاف ترامب، خلال حديثه أنه يسعى لإنهاء الحرب في غزة .

كما تابع ترامب قائلا: اتفاقنا في إطار التكنولوجيا سيضمن أن تقود واشنطن ولندن معا الثورة التقنية الكبرى المقبلة.

أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالروابط التاريخية بين بريطانيا والولايات المتحدة، مضيفًا أن البلدين "مستعدان لرسم ملامح هذا القرن معًا".

وأضاف ستارمر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لندن: "لقد جددنا العلاقة المميزة لعصر جديد"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال ستارمر: "تقف المملكة المتحدة والولايات المتحدة معًا، كشريكين أساسيين في الدفاع والتجارة، ومع الاتفاقية الرائدة التي أبرمناها في مايو، والآن مع الاتفاقية التي وقعناها للتو بعد ظهر اليوم، نؤكد مكانتنا كشريكين أساسيين في العلوم والتكنولوجيا، ومستعدون لرسم ملامح هذا القرن معًا".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، عقد ترامب وستارمر اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا، وأعلنا عن "اتفاقية ازدهار تكنولوجي" جديدة بين البلدين.