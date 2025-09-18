ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة

تذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الناشط المحافظ الراحل تشارلي كيرك، خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، معربًا عن اعتقاده بأن كيرك كان بإمكانه أن يصبح رئيسًا أمريكيًا يومًا ما.

وقال ترامب : "في الأسبوع الماضي فقط، اغتيل أمريكي عظيم، تشارلي كيرك، بوحشية لمجرد تعبيره عن رأيه. كان شابًا عظيمًا. مستقبله باهر. قال البعض إنه قد يصبح رئيسًا يومًا ما. قلت له: تشارلي، أعتقد أن لديك فرصة جيدة لتصبح رئيسًا يومًا ما".

وأشاد ترامب بعلاقة كيرك بالناخبين الشباب: "لم أرَ أحدًا يتعاطف مع الشباب مثل تشارلي، وهم يتعاطفون معه، وهم مدمرون".

وأعرب عن تقديره "للعديد من المواطنين البريطانيين الذين قدموا تعازيهم".

ومن المتوقع أن يلقي ترامب وعدد من أعضاء إدارته كلمة في حفل تأبين كيرك يوم الأحد في أريزونا.