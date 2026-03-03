قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الهجوم الإيراني.. السفارة الأمريكية بالكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر
لطلاب 3 ثانوي|حمل الآن نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة في 6 مواد
تصعيد صباحي جديد.. حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
فن وثقافة

رضا إدريس يكشف لصدى البلد تفاصيل شخصيته في مسلسل «عين سحرية»

رضا إدريس
رضا إدريس
أوركيد سامي

كشف الفنان رضا إدريس عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «عين سحرية»، مؤكدًا أنه يجسد شخصية مختلفة وتحمل طابعًا خاصًا داخل الأحداث.

وأوضح إدريس أنه يقدم دور «عم فتحي»، مالك العقار الذي يعيش فيه «عادل» الذي يجسد شخصيته النجم عصام عمر، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما تشهد العديد من الخلافات بسبب رغبة «عم فتحي» في استرداد الشقة وبيعها لشخص آخر مقابل مبلغ مالي أكبر.

وأضاف أن شخصية «عم فتحي» بها جانب من الشر، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له كممثل، خاصة أن الشخصية تحمل أبعادًا نفسية وتفاصيل إنسانية معقدة، لافتًا إلى سعادته بردود الفعل التي تلقاها من الجمهور حول أدائه في العمل.

اختتم رضا إدريس أنه سعيد بالعمل مع كل فريق العمل داخل المسلسل و أن الكواليس بها روح من التعاون 


ويشارك في بطولة «عين سحرية» إلى جانب عصام عمر وباسم سمرة كل من عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، وجنا الأشقر ، عمر شريف ، ولاء الشريف ، محمد علاء .

المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، ويقدم توليفة درامية تجمع بين الغموض والتشويق في إطار اجتماعي.

