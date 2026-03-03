رضا إدريس يكشف لصدى البلد تفاصيل شخصيته في مسلسل «عين سحرية»

كشف الفنان رضا إدريس عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «عين سحرية»، مؤكدًا أنه يجسد شخصية مختلفة وتحمل طابعًا خاصًا داخل الأحداث.

وأوضح إدريس أنه يقدم دور «عم فتحي»، مالك العقار الذي يعيش فيه «عادل» الذي يجسد شخصيته النجم عصام عمر، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما تشهد العديد من الخلافات بسبب رغبة «عم فتحي» في استرداد الشقة وبيعها لشخص آخر مقابل مبلغ مالي أكبر.

وأضاف أن شخصية «عم فتحي» بها جانب من الشر، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له كممثل، خاصة أن الشخصية تحمل أبعادًا نفسية وتفاصيل إنسانية معقدة، لافتًا إلى سعادته بردود الفعل التي تلقاها من الجمهور حول أدائه في العمل.

اختتم رضا إدريس أنه سعيد بالعمل مع كل فريق العمل داخل المسلسل و أن الكواليس بها روح من التعاون



ويشارك في بطولة «عين سحرية» إلى جانب عصام عمر وباسم سمرة كل من عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، وجنا الأشقر ، عمر شريف ، ولاء الشريف ، محمد علاء .

المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، ويقدم توليفة درامية تجمع بين الغموض والتشويق في إطار اجتماعي.