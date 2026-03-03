مدحت صالح يدعو لـ هاني شاكر بالشفاء العاجل

حرص الفنان مدحت صالح على دعم الفنان الكبير هاني شاكر، بعد تعرضه لوعكة صحية، موجّهًا له رسالة مليئة بالدعوات الصادقة.

وكتب مدحت صالح عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “دعواتنا للفنان الكبير هاني شاكر بالشفاء العاجل.. ربنا يقومه بالسلامة ويطمّن قلوبنا عليه”.

وانهالت التعليقات من المتابعين، متمنين الشفاء العاجل لهاني شاكر وعودته سريعًا إلى جمهوره ومحبيه.

تعرض هاني شاكر لـ أزمة صحية

ويستكمل الفنان الكبير هاني شاكر،العلاج داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

وأجرى الفنان هاني شاكر عملية جراحية، بعد تعرضه لنزيف بالقولون.