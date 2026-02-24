قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العنف في المكسيك يؤجل مباريات بالدوري وفيفا يتابع الوضع قبل مونديال 2026

إسراء أشرف

أدت موجة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها ولاية خاليسكو المكسيكية إلى تأجيل أربع مباريات كرة قدم، بعدما اندلعت أعمال عنف في محيط وادي الحجارة، عقب عملية أمنية أسفرت عن مقتل نميسيو أوسجيرا، المعروف بلقب "إل مينشو"، زعيم عصابة خاليسكو نيو جينيريشن.

ووفق بيان لوزارة الدفاع المكسيكية، فإن أوسجيرا (59 عامًا) توفي أثناء احتجازه متأثرًا بإصابته خلال عملية نفذتها قوات خاصة على ساحل المحيط الهادئ.

وأعقب ذلك اضطرابات شملت إغلاق طرق وإحراق مركبات ومتاجر في عدة ولايات، ما دفع السلطات إلى تعزيز الانتشار الأمني.

وفي ظل هذه التطورات، أعلن متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن المكتب المحلي للاتحاد في المكسيك يتابع الموقف عن كثب، مع استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لضمان السلامة العامة، خاصة أن المدينة تعد من بين المستضيفة لمباريات كأس العالم 2026.

ويُعد ملعب أكرون في زابوبان أحد الملاعب الثلاثة المكسيكية المقررة لاستضافة مباريات المونديال، كما يحتضن لاحقًا مباريات ملحق دولي نهاية مارس.

من جانبها، أعلنت رابطة الدوري المكسيكي تأجيل مواجهتين في دوري الرجال والسيدات كانتا مقررتين الأحد، إضافة إلى إلغاء مباراتين في الدرجة الثانية.

كما توقفت مباراة في دوري السيدات بين نيكاكسا وكيريتارو مؤقتًا بعد سماع دوي قوي خارج الملعب، قبل استكمالها لاحقًا.

ورغم التوتر الأمني غرب البلاد، استمرت بطولة ميريدا المفتوحة للتنس للسيدات وفق جدولها المحدد، مع تأكيد اتحاد اللاعبات المحترفات أن سلامة المشاركات والجماهير تمثل أولوية قصوى، وأن الإجراءات الأمنية جرى تعزيزها حول موقع المنافسات.

وفي تطور موازٍ، علّقت عدة شركات طيران رحلاتها في بعض المناطق المتأثرة، بينما تداول سياح في منتجع بويرتو بايرتا صورًا لأعمدة دخان كثيفة في سماء المدينة، في وقت لم تُسجل فيه خسائر بشرية بين المدنيين بحسب التقارير الرسمية.

