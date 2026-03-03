برئاسة مصر.. مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس يناقش برنامج تسريع التحول الرقمي

عقد مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) اجتماعاته هذا الأسبوع بمدينة جنيف برئاسة الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعه لوزارة الصناعة، ورئيس المنظمة، لمناقشة التوجهات الاستراتيجية وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة عالميًا.

وناقش المجلس مؤشرات الأداء والتطورات الدولية المؤثرة على منظومة المواصفات، بما يعزز دور المواصفات الدولية كأداة استراتيجية داعمة للتنمية المستدامة ورافد أساسي لرفع تنافسية الاقتصادات، إلى جانب دورها الفني والتنظيمي.

وأكد الدكتور خالد صوفي أن الحوكمة الفعالة وتطوير نموذج الأعمال المؤسسي يمثلان ركيزة أساسية لتعظيم أثر المواصفات الدولية وضمان استجابتها لاحتياجات الدول الأعضاء، بما يدعم استدامة عمل المنظمة على المدى الطويل.

وأوضح رئيس المنظمة أن الاجتماعات ركزت على تسريع برنامج التحول الرقمي للمواصفات وأنشطة الجودة (SMART) من خلال تطوير نماذج المواصفات الرقمية القابلة للدمج داخل الأنظمة الصناعية، إلى جانب دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات الامتثال الفني، بما يسهم في تحويل المعايير الدولية إلى أدوات تشغيلية متكاملة داخل بيئات الإنتاج الحديثة.

كما استعرض المجلس سبل إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في إعداد المواصفات، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق ذات الاشتراطات البيئية المتقدمة، ويساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالعوائق الفنية أمام التجارة الدولية.

وأضاف صوفي أن المجلس تابع تنفيذ خطة دعم الدول النامية للفترة (2026–2030)، والتي ترتكز على بناء القدرات الفنية، وتعزيز المشاركة الفعالة في اللجان الفنية، ودعم التكامل داخل منظومة المواصفات الدولية.

وعلى هامش الاجتماعات، تم عقد لقاء مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، جرى خلاله استعراض أنشطة المنتدى، وفي مقدمتها مركز التصنيع المتقدم وسلاسل التوريد (CAMSC)، ومبادرة Global Lighthouse Network التي تضم مواقع صناعية رائدة عالميًا في تطبيق مفاهيم التحول الصناعي المتقدم القائم على الابتكار، وسلاسل الإمداد المرنة، وأنظمة الإنتاج المستدامة، وتنمية مهارات القوى العاملة الصناعية.