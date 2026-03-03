قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: انسحابي من اتفاق أوباما منع إيران من امتلاك سلاح نووي
قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

برئاسة مصر.. مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس يناقش برنامج تسريع التحول الرقمي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) اجتماعاته هذا الأسبوع بمدينة جنيف برئاسة الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعه لوزارة الصناعة، ورئيس المنظمة، لمناقشة التوجهات الاستراتيجية وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة عالميًا.

وناقش المجلس مؤشرات الأداء والتطورات الدولية المؤثرة على منظومة المواصفات، بما يعزز دور المواصفات الدولية كأداة استراتيجية داعمة للتنمية المستدامة ورافد أساسي لرفع تنافسية الاقتصادات، إلى جانب دورها الفني والتنظيمي. 

وأكد الدكتور خالد صوفي أن الحوكمة الفعالة وتطوير نموذج الأعمال المؤسسي يمثلان ركيزة أساسية لتعظيم أثر المواصفات الدولية وضمان استجابتها لاحتياجات الدول الأعضاء، بما يدعم استدامة عمل المنظمة على المدى الطويل.

وأوضح رئيس المنظمة أن الاجتماعات ركزت على تسريع برنامج التحول الرقمي للمواصفات وأنشطة الجودة (SMART) من خلال تطوير نماذج المواصفات الرقمية القابلة للدمج داخل الأنظمة الصناعية، إلى جانب دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات الامتثال الفني، بما يسهم في تحويل المعايير الدولية إلى أدوات تشغيلية متكاملة داخل بيئات الإنتاج الحديثة.

كما استعرض المجلس سبل إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في إعداد المواصفات، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق ذات الاشتراطات البيئية المتقدمة، ويساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالعوائق الفنية أمام التجارة الدولية.

وأضاف صوفي أن المجلس تابع تنفيذ خطة دعم الدول النامية للفترة (2026–2030)، والتي ترتكز على بناء القدرات الفنية، وتعزيز المشاركة الفعالة في اللجان الفنية، ودعم التكامل داخل منظومة المواصفات الدولية.

وعلى هامش الاجتماعات، تم عقد لقاء مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، جرى خلاله استعراض أنشطة المنتدى، وفي مقدمتها مركز التصنيع المتقدم وسلاسل التوريد (CAMSC)، ومبادرة Global Lighthouse Network التي تضم مواقع صناعية رائدة عالميًا في تطبيق مفاهيم التحول الصناعي المتقدم القائم على الابتكار، وسلاسل الإمداد المرنة، وأنظمة الإنتاج المستدامة، وتنمية مهارات القوى العاملة الصناعية.

منظمة تقيس المواصفات المواصفات القياسية هئية المواصفات وزارة الصناعه الصناعه المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي يهنيء بلغاريا بعيدها الوطني

وزير الخارجية الأمريكي يهنيء بلغاريا بعيدها الوطني

المركزي الأوروبي: حرب مطولة في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم وتضغط على النمو

المركزي الأوروبي: إطالة مدة الحرب بالشرق الأوسط يشعل التضخم ويضغط على النمو

الدولار

صعود الدولار بعد ضربات إيران يعيد تأكيد مكانته كملاذ آمن عالمي

بالصور

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد