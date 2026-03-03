هشام نصر : الرئاسة الشرفية "هدية بسيطة' لممدوح عباس عن دعمه اللامحدود للزمالك

يري هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك أن منح ناديه ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق منصب الرئاسة الشرفية للنادى هدية بسيطة له.



وقال هشام نصر الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"لو عملنا استفتاء بين العمال ومجالس الإدارات واللاعبين قولا واحدا سيفوز به ممدوح عباس فهو بيساند نادى الزمالك في عشرات المواقف بعلاقات عالية وأرقام كبيرة وعشان كدا يستحق منصب الرئيس الشرفى لانه مستمر في العطاء حتى الآن".



ويضيف نائب رئيس نادى الزمالك :" اجتمعنا مع بعض وكنا عايزين نكرمه بأي طريقة فهو مش محتاج أي هدية ..الرئاسة الشرفية هدية بسيطة مستحقة ليه لانه ليه تاثير كبير على الزمالك ".



تابع :" مش بحب وصفه بالمصرف المالى للزمالك ، لانه اسهاماته كبيرة فوق أي تخيلات مفيش حد في مصر عمل زيه هو مش حابب يذكر ارقام دفعها ..عنده علاقات ورؤية لانه رجل أعمال ناجح ".



ويضيف:"الزمالك بيدفع برواتب العمال بالكامل كل شهر بالتزام لكن ممدوح عباس بيدفع العيدية للعمال".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.