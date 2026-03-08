قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1.9 تريليون جنيه إجمالى تداولات البورصة في ديسمبر الماضي
عبد المنعم فؤاد: أول خطاب إلهي للأمة كان دعوة للقراءة والمعرفة
9 قتلى و10 جرحى في غارات إسرائيلية على صور ومخيم عين الحلوة بلبنان
سيظل محفورا.. تقرير إسباني يعلق على تسجيل حمزة عبد الكريم أولى أهدافه مع برشلونة
الرئيس السيسي يحذر من حدوث أزمة اقتصادية وإقليمية دولية
تراجع سعر بيع الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبحثان هاتفياً تطورات الأمن الإقليمي وسبل مواجهة التهديدات العسكرية
تعرف على طواقم تحكيم مباراتي الأهلي وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك
صرف مرتبات مارس 2026 قبل عيد الفطر.. اعرف الموعد الرسمي وجدول الأجور
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
مجتبى خامنئي مرشـدا جديدا لإيران خلفا لوالده
فن وثقافة

بشرى تقترح حلا لأزمة الأكثر مشاهدة بين الفنانين

بشرى
بشرى
يارا أمين

علقت الفنانة بشرى على أزمة الأعلى مشاهدة في دراما رمضان ٢٠٢٦ بين الفنانين مقترحة الحل لتلك المشكلة.

وكتبت بشرى عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "اقتراح لرمضان المقبل لو هيبقى فى إنتاج ل ٢٠٢٧ ولفض النزاعات قرار من كل المنصات أن تكون كل المسلسلات ١٥ حلقة فقط
عشان لو فى منافسة تبقى على أساس وحق. إنما ١٥ بيتنافس مع ٣٠ دى نكتة".

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن أسفها لما وصفته بحالة التراشق والمهاترات غير اللائقة بين بعض النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات لا تليق بتاريخ وقيمة الفن المصري.

وقال البيان الصادر عن النقابة، إن الساحة الفنية تشهد في الفترة الأخيرة انصراف البعض إلى “معارك وهمية” هدفها خدمة الأنا والسعي وراء “التريند”، بدلاً من التركيز على تقديم أعمال فنية حقيقية تليق بتاريخ الفن المصري ومكانته.

وأكدت النقابة أن الجمهور وحده هو صاحب الحق في منح الألقاب للفنانين، وأن التاريخ الفني لا يُكتب بالتصنيفات الرقمية أو السباق خلف نسب المشاهدة، وإنما بالأثر الحقيقي الذي يتركه الفنان في وجدان الناس.

وشدد البيان على أن تحويل المنصات الإعلامية ومواقع التواصل إلى ساحات لتصفية الحسابات الشخصية يمثل انحرافًا عن الدور الحقيقي للفنان باعتباره قدوة وصاحب رسالة، خاصة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التكاتف وتعزيز القيم الثقافية والفنية.

الترفع عن الخلافات الشخصية

ودعت النقابة جميع الفنانين إلى الترفع عن الخلافات الشخصية والتوقف الفوري عن أي تراشق يسيء إلى صورة الفن المصري، مؤكدة أن الفنان يعد سفيرًا لثقافة بلده، وأن الحفاظ على مكانة الفن المصري مسؤولية مشتركة بين جميع العاملين في الوسط الفني.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الفن الحقيقي هو الذي تتراجع فيه “الأنا” أمام قيمة الإبداع، داعيًا الجميع إلى العمل معًا من أجل استعادة ريادة القوة الناعمة المصرية، وجعل الفن جسرًا للتنوير والبناء لا ساحة للخلاف والانقسام.

