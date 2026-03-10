قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

20 من رمضان.. موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء في أسوان

أذان المغرب
أذان المغرب
محمد عبد الفتاح

ينشر موقع “صدى البلد”، مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 10-3-2026، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

- موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:43 صباحاً. 

 - موعد الشروق: في تمام الساعة 6:05صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:00ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:22 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 5:54 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:07 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي؛ لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

