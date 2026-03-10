محافظ أسوان يوجه بتطبيق حزمة إجراءات حاسمة لترشيد الطاقة والوقود وضبط الأسواق

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً من أجل مناقشة آليات البدء الفعلي في تنفيذ وتطبيق التوجيهات والإجراءات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء للتعامل مع المتغيرات والظروف الإقتصادية الراهنة وبما يدعم إتخاذ إجراءات إستباقية لحماية الإقتصاد الوطنى ، وضمان إستقرار الأسواق المحلية وإنتظام إمدادات الطاقة.

وحضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي المديريات الخدمية والجهات التنفيذية، وذلك بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام.

وقد شدد المهندس عمرو لاشين سرعة إتخاذ خطوات فورية لتخفيض وترشيد الإنارة العامة بنسبة 50% فى مختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بإستثناء طريقي السادات والكورنيش بمدينة أسوان، بالإضافة إلى بعض الشوارع والمناطق الحيوية التى يتم تحديدها بالتنسيق مع إدارة المرور، بما يضمن الحفاظ على سلامة الحركة المرورية والحد من الحوادث وحماية أمن وسلامة الأهالى والمواطنين ، مع التأكيد على إطفاء كافة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية المضيئة، مع إتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن .

جهود متنوعة

كما أكد المهندس عمرو لاشين على تخفيض وترشيد إستهلاك الطاقة بنسبة 50% داخل مقرات الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وكافة الجهات الحكومية التابعة، ليتواكب ذلك مع ترشيد إستخدام السيارات والمركبات الحكومية وقصرها على المهام الرسمية فقط، وعدم السماح بإستخدامها فى أى أغراض أخرى.

ووجه المحافظ بالتوسع في إستخدام تقنية المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرانس) من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لعقد الإجتماعات الخاصة بمسئولي المحافظة وعلى رأسهم المحافظ ونائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد بما يسهم في ترشيد إستهلاك الوقود للازم لإنتقال المديرين ومسئولي الوحدات المحلية والجهات المعنية عند حضور الإجتماعات .

كما كلف محافظ أسوان بسرعة إعداد كتاب دوري شامل يتضمن كافة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة والوقود بتفاصيلها المختلفة ليتم تعميمه على جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية للإلتزام بتطبيقه فوراً.

وخلال الإجتماع وجه المهندس عمرو لاشين بمواصلة تكثيف الحملات التموينية والرقابية سواء المجمعة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو الحملات الفردية لكل جهة لضمان المتابعة اليومية للأسواق والمحلات التجارية، والمخابز البلدية والسياحية، ومحطات الوقود .

وكلف عمرو لاشين بالتوسع فى إقامة منافذ ومعارض السلع الغذائية والإستهلاكية بمختلف المراكز والمدن لطرح السلع والمنتجات الإستراتيجية بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأهالى والمواطنين ، مشيراً إلى ضرورة التواجد الميدانى بشكل مستمر لتحقيق التوازن في الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الإستراتيجية وإسطوانات البوتاجاز بالكميات الكافية ، مع التعامل الحاسم مع أي ممارسات إحتكارية، ودراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري حال ثبوت المخالفات الجسيمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى فى هذا الشأن .

كما أعطى لاشين تعليماته بتكثيف المرور المفاجئ على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة لمختلف خطوط السير، مع تشجيع المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات .

وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ أسوان على أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ هذه الإجراءات بدقة وسرعة، بما يحقق إستقرار الأسواق ويحافظ على موارد الدولة ويضمن إستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالجودة والكفاءة المطلوبة.