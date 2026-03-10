رفع 100 حالة إشغال وضبط عربات حنطور مخالف بمنطقة أطلس بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمواصلة الجهود والحملات المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقة أطلس وسور السكة الحديد وصولاً لميدان المحطة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية ، وهو ما أسفر عن رفع 100 حالة إشغال ، وضبط 2 عربة حنطور ، و 3 عربات كارو مخالفة ، وتم التحفظ عليها ، فضلاً عن رفع البلدورات والتندات ولوحات الدعاية الإعلانية أمام المحلات .

بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، التى كلف بتنفيذها خلال جولته الميدانية المفاجئة بعدد من المناطق والأحياء السكنية، إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتم تنفيذ جهود الحملة بإشراف ومشاركة من محمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، ومحمد ربيع نائب رئيس المدينة ، وأيضاُ المسئولين بشرطة المرافق ، ورئيس حى غرب ، والعاملين وفنيين الإشغالات بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات .

جهود متنوعة

وأكد محافظ أسوان على إستمرار تنفيذ الحملات المكبرة داخل مختلف المناطق والأحياء السكنية لرفع أى إشغالات ، والتعامل الحازم معها ، والمتعدين على حرم الطرق ، والغير ملتزمين بخطوط التنظيم من خلال إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين بتحرير محاضر مخالفة لهم ، لأن هدفنا هو إعادة الإنضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية ، فضلاً عن الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة تضافر جهود المجتمع المدنى مع أعمال الأجهزة التنفيذية للحفاظ على حق المواطن فى توفير طرق آمنة ومنظمة ، وتحقيق بيئة حضارية بزهرة الجنوب تليق بأبناء هذه المحافظة العريقة ، وزائريها من مختلف دول العالم .