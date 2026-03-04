مي عمر تحتفل بتصدر «الست موناليزا» وتطالب بالشفافية في المنافسة

احتفلت الفنانة مي عمر بتصدّر مسلسل الست موناليزا قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة، مؤكدة أن العمل حافظ على المركز الأول منذ بداية عرضه في الأول من رمضان وحتى انتهاء حلقاته.

وكتبت مي عمر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “النهاردة نزلت الحلقة الـ 1 ومسلسل الست موناليزا للنجمة مى عمر متصدر و بفارق، لله الحمد من يوم 1 رمضان حتى نهاية العرض و المسلسل رقم 1 على منصة شاهد فى مصر وجميع دول العالم وبفارق كبير جدًا، البوست ده مهم جدًا للتوثيق، لأن خلاص المسلسل خلص عرضه ويا رب يوفق كل الزملاء اللى عملوا مجهود عشان الجمهور العظيم”.

وتابعت: “هنشوف مين هيتصدّر المشاهدات الأيام الجاية وهيحتل المرتبة الأولى بعد انتهاء عرض الست موناليزا، بس نفضل فاكرين إنه أثناء عرض المسلسل لم يزحزحه أى عمل آخر من مكانه و لم يعط الفرصة لأى عمل آخر للتصدّر إلا بعد انتهاء عرضه، وعايز شفافية وأخلاق فى المنافسة وعايز المسلسل اللى هيتصدر لما يكتب إحنا رقم 1، يقول فى نفس البوست (بعد انتهاء عرض الست موناليزا ) ده فى حالة إنه يكون مسلسل 30 حلقة من اللى بيتعرض و لكن لو مسلسل 15 لسه هينزل يكتب براحته و مش لازم يقول بعد ما الست موناليزا خلص عرض”.

واختتمت: “رمضان كريم عليكم و مبروك نجمة رمضان الأولى مى عمر”.

أعلنت الفنانة مي عمر تأجيل عرض الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "الست موناليزا"، موجهة اعتذارها للجمهور .

وكتبت مي عمر عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك:تأجيل بسيط لحلقة اليوم من الست موناليزا،نعتذر عن التأخير

مسلسل الست موناليزا

ويضم مسلسل الست موناليزا نخبة من كبار النجوم، ومن أبرزهم مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، سماء إبراهيم، سوسن بدر، مريم الجندي، محمد محمود، إنجي المقدم، محمود العزب، مصطفى عماد، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.