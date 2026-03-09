قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحركات دبلوماسية مصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي
زيلينسكي: خبراء أوكرانيون في مكافحة المسيرات يتجهون إلى الشرق الأوسط بطلب أمريكي
طقس الاثنين: شبورة كثيفة تسيطر على طرق القاهرة والأقاليم.. وتحذير من اضطراب البحر الأحمر
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر
لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر
السعودية تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن
العشر الأواخر من رمضان.. موعد الليالي الوترية وأفضل الأعمال لاغتنامها
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الأسبوع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

علياء فوزى

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعه مستهل تعاملات الاسبوع الجاري، وتجاوز الـ52 جنيها، بالتزامن مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لليوم العاشر.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار  بداية تعاملات اليوم الإثنين 9 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026:

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو:

52.17 جنيه للشراء 

52.27 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

52.15 جنيه للشراء 

52.25 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

52.14 جنيه للشراء 

52.24 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

52.12 جنيه للشراء 

52.22 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

52.11 جنيه للشراء 

52.21 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

52.11 جنيه للشراء 

52.21 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

52.11 جنيه للشراء 

52.21 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

52.11 جنيه للشراء 

52.21 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  لنحو:

52.11 جنيه للشراء 

52.21 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

52.11 جنيه للشراء 

52.21 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

52.11 جنيه للشراء 

52.21 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

52.08 جنيه للشراء 

52.18 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

52.01 جنيه للشراء 

52.11 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني نحو :

52.01 جنيه للشراء 

52.11 جنيه للبيع

سجل  سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

50.09 جنيه للشراء 

50.19 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري  ليسجل:

52.10 جنيه للشراء 

52.24 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم

52.17 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

50.18  جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم 

52.08 جنيه.

