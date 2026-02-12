بكري: تعيين ضياء رشوان وزيرا للإعلام خطوة طبيعية لدوره البارز في الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي كانت مرتبطة بإحدى إدارات مجلس الوزراء، من المرجح أن يتم نقلها إلى الوزارات المعنية مثل الصناعة والصحة والسياحة، بما يتوافق مع طبيعة نشاط كل شركة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن إعادة وزارة الدولة للإعلام جاءت لتلبية الحاجة إلى تنسيق أفضل بين الجهاز التنفيذي والهيئات الإعلامية الثلاث.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن تعيين ضياء رشوان على رأس الوزارة خطوة طبيعية، نظرًا لدوره البارز كمتحدث إعلامي ورئيس سابق للهيئة العامة للاستعلامات.