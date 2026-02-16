قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة بني سويف تفتتح معرض "الإبداع فكرة" بكلية الفنون التطبيقية لدعم الابتكار

فنون تطبيقية ببني سويف
فنون تطبيقية ببني سويف

اعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، افتتاح معرض «الإبداع فكرة» للأعمال الطلابية بكلية الفنون التطبيقية، والذي أقيم في  فبراير الجاري. بإشراف الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود لشؤون خدمة المجتمع  والدكتور ضياء الدين مصطفى عميد الكلية، والدكتور حسام الهواري المنسق العام للأنشطة الطلابية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان فؤاد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مروة ممدوح وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نرمين عاطف منسق الأنشطة، والدكتورة شيرين عثمان رئيس قسم الغزل والنسيج، والأستاذ أحمد سيد مدير رعاية الشباب، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث ضم المعرض نتاج أعمال طلاب الفرقة الإعدادية وأقسام الغزل والنسيج، التصميم الصناعي، طباعة المنسوجات، والتصميم الداخلي، بالإضافة لإبداعات طلاب الدراسات العليا.

وأشار الدكتور طارق علي، إلى أن الجامعة تضع رعاية الموهوبين والمبدعين في مقدمة استراتيجيتها لبناء شخصية الطالب، مؤكداً أن معرض "الإبداع فكرة" يجسد الدور الريادي لجامعة بني سويف في تبني المشروعات الطلابية وتحويل الأفكار الأكاديمية إلى نتاج فني ومادي ملموس. موضحا أن الجامعة تدعم بقوة خطط الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني، لما لها من أثر بالغ في صقل هوية الطلاب وفتح آفاق الابتكار أمامهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الصناعات الإبداعية وربط الخريجين بمتطلبات التنمية الشاملة.

ووجه الدكتور حمادة محمد، الشكر والتقدير لإدارة الكلية والقائمين على النشاط لجهودهم في خروج المعرض بهذا المستوى المشرف، مشيداً بحجم الجهد المبذول من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في أقسام الغزل والنسيج والتصميم، مؤكداً أن "رعاية الشباب" والمنسقين الأكاديميين مستمرون في تقديم كافة التسهيلات لدعم مثل هذه الفعاليات.

ومن جانبه أوضح الدكتور ضياء الدين مصطفى، عميد الكلية، أن المعرض يمثل منصة احترافية لإبراز الطاقات الكامنة لدى الطلاب وإتاحة الفرصة لهم لعرض نتاجهم الفني أمام المتخصصين، مؤكداً أن التنوع الثري في التقنيات المستخدمة بالمعرض يعكس جودة العملية التعليمية بالكلية وقدرة الطلاب على مواكبة أحدث صيحات التصميم العالمي. وأضاف أن الكلية تعمل جاهدة على توفير كافة السبل لربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي لضمان تخريج كوادر قادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والدولي.


يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

