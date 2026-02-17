قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان..المحافظ الجديد ونائبه يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى.. واستعدادات لشهر رمضان المعظم

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 16/2/2026 أحداث متنوعة.

فقد أدى المهندس عمرو حلمى لاشين اليمن الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية محافظاً لأسوان خلفاً للواء دكتور إسماعيل كمال ، والذى تولى منصب محافظ جنوب سيناء ، وذلك ضمن حركة المحافظين التى أجريت اليوم الأربعاء ، كما أدى أسامة رزق اليمين الدستورية نائباً لمحافظ أسوان .

وأكد محافظ أسوان على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إجتماعه بالمحافظين الجدد ركزت على إعطاء الأولوية لتحسين مستوى معيشة المواطن ، وخاصة رفع كفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية والمرافق ، مع التواصل الجماهيرى المباشر مع المواطنين ، بالإضافة إلى إستكمال مشروعات حياة كريمة ( 1 و 2 ) .

ولفت إلى أنه تم أيضاً التأكيد على ملفات إزالة التعديات والتصالح والتقنين والمتغيرات المكانية ، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين جودة الخدمات السياحية ، وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب الإستثمارات على المستوى المحلى والدولى .

والجدير بالذكر أن المهندس عمرو حلمى لاشين تخرج من كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة عام 1999 ، ويتمتع بخبرة واسعة فى مجالات التخطيط العمرانى والتنمية الحضرية والحوكمة والمشاركة المجتمعية ، وبدأ مسيرته المهنية بالعمل فى الوكالة الألمانية للتعاون الفنى (GIZ) حيث شارك فى تطوير منطقة بولاق الدكرور .

المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ

جهود متنوعة 

مع قرب حلول شهر رمضان المعظم ، شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بكافة أشكالها داخل نطاق المحافظة لما تمثله من خطورة حقيقية على أرواح المواطنين ، وما تسببه من إصابات بالغة ، فضلاً عن ترويع الأهالى والزائرين وذلك حفاظاً على الأمن العام والسلم الاجتماعى .

ووجه المحافظ المسئولين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية بتحرير المحاضر الجنائية اللازمة لكافة المحلات التجارية التى تخالف الحظر المشار إليه ، مع تفويض رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة إنتشار الألعاب النارية ، ورفع كافة الإشغالات المخالفة للقوانين المنظمة ، وإصدار القرارات التنفيذية في هذا الشأن .

محافظ أسوان يشدد على تطبيق قرار حظر الألعاب النارية وتكثيف حملات النظافة

