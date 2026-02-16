محافظ أسوان: ندرس عمل مراكب نهر النيل بالطاقة الشمسية بدلا من الديزل

أكد عمرو لاشين محافظ أسوان، أنه سيعمل على توفير الحياة المناسبة والملائمة لأهالي أسوان .



وقال عمرو لاشين في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" سنعمل على تطوير البنية الأساسية في أسوان، مضيفا:" سنعمل على تحسين جودة الحياة في أسوان بالإضافة إلى توفير تجربة مختلفة ومتميزة لزوار والسائحين في المحافظة ".



وتابع عمور لاشين :" نعمل على ملف تطوير البنية التحتية وإعادة إحياء وتطوير مدنية أسوان في كافة القطاعات وهذا توجيه وتكليف من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ".



وأكمل عمرو لاشين: " سوف نعمل على تطوير الخدمات المقدمة للسائحين في محافظة أسوان ".



ولفت عمرو لاشين :" بدأنا في التفكير لاستبدال المراكب في نهر النيل للعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء بدلا من محركات الديزل ".

