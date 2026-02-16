قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية السعودية تدين قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك الدولة
أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل
لأول مرة.. الجيش الأمريكي ينقل مفاعل نووي جوا
بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر عمر فرج وشقيقه
حكومة الاحتلال توافق على بناء مطار دولي جديد على أطراف قطاع غزة
لو شوفت حد بلغ.. تحذير عاجل لمستخدمي الألعاب النارية
معبر رفح يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية
بث مباشر | استقبال معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
فرق من الهلال الأحمر المصري تتمركز عند معبر رفح لتيسير حركة الفلسطينيين
استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة حنين جنوبي لبنان
حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان.. 40 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل وتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الاثنين 16-2-2026

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الاثنين 16-2- 2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 15 جنيهًا للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 جنيهات للكيلو.

- بسلة 30 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 15 جنيهًا للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا .

- بطاطا 2 كيلو 25 جنيهًا.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 2 كيلو 25 جنيهًا.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ25 جنيهًا.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 10 جنيهات للكيلو.

- شطة أومجي 25 جنيهًا.

- جزر 15 جنيهًا.

- جزر أحمر مسكر 20 جنيهًا للكيلو.

- خس 10 جنيهات .

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- سبانخ 30 جنيهًا للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان: 

- الفراولة 35 جنيهاً للكيلو.

- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال يوسفى 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال سكرى 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة 20 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيهًا للكيلو.

- بلح برحى 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح أحمر 70 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيهًا للكيلو.

- كانتلوب 20 جنيهًا للكيلو. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

