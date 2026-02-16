أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الاثنين 16-2-2026

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الاثنين 16-2- 2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.
أسعار الخضراوات اليوم بأسوان
- الطماطم 15 جنيهًا للكيلو.
- طماطم الصلصة 5 جنيهات للكيلو.
- بسلة 30 جنيهًا للكيلو.
- خيار بلدي 15 جنيهًا للكيلو
- كرنب 30 جنيهًا .
- بطاطا 2 كيلو 25 جنيهًا.
- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.
- بطاطس تحمير 2 كيلو 25 جنيهًا.
- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ25 جنيهًا.
- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.
- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.
- شطة بلدي 10 جنيهات للكيلو.
- شطة أومجي 25 جنيهًا.
- جزر 15 جنيهًا.
- جزر أحمر مسكر 20 جنيهًا للكيلو.
- خس 10 جنيهات .
- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.
- باذنجان أبيض حشو 20 جنيهًا للكيلو.
- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.
- سبانخ 30 جنيهًا للكيلو.
- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.
- ليمون 60 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان:
- الفراولة 35 جنيهاً للكيلو.
- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.
- برتقال يوسفى 20 جنيهًا للكيلو.
- برتقال سكرى 20 جنيهًا للكيلو.
- جوافة 20 جنيهًا للكيلو.
- موز 25 جنيهًا للكيلو.
- بلح برحى 50 جنيهًا للكيلو.
- تفاح أحمر 70 جنيهًا للكيلو.
- كاكا 35 جنيهًا للكيلو.
- كانتلوب 20 جنيهًا للكيلو.