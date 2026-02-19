في أول أيام شهر رمضان.. النادي الأهلي في سهرة رمضانية بالدوري المصري| تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

يسجل الأهلي بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب ظهوره الأول خلال الشهر الكريم، حيث يستضيف الجونة اليوم الخميس 19 فبراير على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة، ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه في الجولة الماضية على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في حين يدخل الجونة المواجهة عقب تعادله مع مودرن سبورت بهدفٍ لكل فريق، مما يزيد من رغبة الطرفين في حصد النقاط كاملةً.

أرقام الفريقين في المسابقة

خاض الأهلي خمس عشرة مباراة في الدوري حتى الآن، جمع خلالها ثلاثين نقطة بعد تحقيقه ثمانية انتصارات وستة تعادلات وتلقيه هزيمةً واحدةً، وسجل لاعبوه ستةً وعشرين هدفًا بينما استقبلت شباكه خمسة عشر هدفًا، أما الجونة فقد خاض العدد نفسه من المباريات، حصد خلالها عشرين نقطة من أربعة انتصارات وثمانية تعادلات وثلاث هزائم، وأحرز لاعبوه اثني عشر هدفًا واستقبلت شباكه العدد ذاته.

دفعة معنوية أفريقية للأحمر

يدخل الأهلي اللقاء بمعنوياتٍ مرتفعةٍ عقب تعادله السلبي مع الجيش الملكي المغربي، وهي النتيجة التي منحته صدارة مجموعته والتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، ويأمل توروب في استثمار هذه الحالة المعنوية لتصحيح المسار محليًا والعودة إلى قمة جدول الترتيب بعد فقدان خمس عشرة نقطة نتيجة خسارته أمام بيراميدز وتعادلاته مع مودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي وبتروجت والمصري والبنك الأهلي، مقابل انتصاراته على سيراميكا وحرس الحدود والزمالك وكهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري ووادي دجلة والإسماعيلي.

توروب يراهن على نجومه

يعول المدير الفني للأهلي على تألق مجموعةٍ من عناصره البارزة مثل محمد علي بن رمضان وإمام عاشور ومروان عثمان وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري من أجل حسم المواجهة ومواصلة السعي نحو الاحتفاظ بدرع الدوري للموسم الثالث على التوالي، في المقابل يستمر غياب أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، كما يغيب محمد شكري وطاهر محمد طاهر للإيقاف عقب حصولهما على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة.

الجونة وطموح المفاجأة

على الجانب الآخر، يدخل الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو المواجهة بطموح استعادة نغمة الانتصارات والسعي لتحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ أمام حامل اللقب، وقد طالب بيبو لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص وترجمتها إلى أهدافٍ في ظل تذبذب نتائج الأهلي هذا الموسم وفقدانه الصدارة، أملاً في إحداث مفاجأةٍ تعيد ترتيب أوراق الفريق في جدول المسابقة وتمنحه دفعةً قويةً فيما تبقى من مشوار الدوري.

انارة
وزير الصناعة
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
سوزوكي اكروس
