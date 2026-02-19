قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
أصل الحكاية

بعد 200 مليون عام.. قارة عظمى جديدة قد تعيد رسم مصير البشر

قارات الأرض
قارات الأرض
أمينة الدسوقي

قبل نحو 200 مليون سنة، كانت قارات الأرض متلاصقة في كتلة واحدة عرفت باسم بانجيا، قبل أن تتفكك بفعل حركة الصفائح التكتونية، لتتشكل القارات بالشكل الذي نعرفه اليوم لكن دورة التاريخ الجيولوجي كما يبدو لم تنته بعد.

فبحسب دراسة حديثة نُشرت في Geological Magazine، فإن القوى نفسها التي فرقت القارات قد تعيد جمعها مجددًا في قارة عظمى جديدة خلال نحو 200 مليون سنة والمثير في الطرح العلمي ليس فقط حتمية التجمع، بل تنوع السيناريوهات المحتملة، وما قد تحمله من تحولات مناخية جذرية ربما لا تكون صديقة للحياة البشرية.

أربعة سيناريوهات وأرض مختلفة في كل مرة

يرسم الباحثون أربعة نماذج رئيسية لشكل القارة المقبلة، لكل منها ملامحه الجغرافية والمناخية الخاصة.

نوفوبانجيا الأطلسي يتسع والهادئ ينكمش

يفترض هذا السيناريو استمرار اتساع المحيط الأطلسي، مقابل انكماش المحيط الهادئ المحاط بمناطق اندساس نشطة تُعرف بـ"حلقة النار"، حيث يقع نحو 80% من الزلازل الكبرى.

ومع مرور الزمن، قد تتباعد الأميركيتان أكثر قبل أن تعودا للالتحام بكتلة تضم أفريقيا وأوروبا وآسيا، لتنشأ قارة أطلق عليها العلماء اسم "نوفوبانجيا".

بانجيا بروكسيما عودة إلى الشكل الحلقي

في سيناريو "بانجيا بروكسيما"، يُتوقع أن يستمر المحيطان الأطلسي والهندي في الاتساع، قبل أن تنشأ مناطق اندساس جديدة تعيد القارات إلى الالتحام ضمن شكل حلقي يطوّق محيطًا داخليًا صغيرًا.

هذا النموذج يعيد للأذهان فكرة القارة الواحدة، ولكن بترتيب جغرافي مختلف قد يعيد تشكيل أنظمة الرياح والتيارات البحرية جذريًا.

أوريكا قارة استوائية حارة وجافة

أما "فرضية أوريكا"، التي طرحها الباحث البرتغالي جواو دوارتي، فترجّح انغلاق المحيطين الهادئ والأطلسي، مع بقاء المحيط الهندي مفتوحا.

النتيجة تجمع القارات على خط الاستواء، في قارة واسعة دافئة وجافة نسبيًا، ذات سواحل ممتدة وأنظمة بيئية قد تشبه البرازيل الحالية، مع شعاب مرجانية وكثبان رملية شاسعة.

أماسيا قارة عند القطب الشمالي

في المقابل، يقترح "نموذج أماسيا" انغلاق المحيط المتجمد الشمالي، مع بقاء الأطلسي والهادئ مفتوحين.

بموجب هذا السيناريو، تنجرف معظم القارات شمالًا لتتجمع قرب القطب الشمالي، بينما تبقى القارة القطبية الجنوبية معزولة وسط محيط شاسع.

مناخ متطرف بين التجمد والاحترار

دراسة مناخية ثلاثية الأبعاد نُشرت في مجلة Geochemistry, Geophysics, Geosystems، وقادها الباحث مايكل واي من معهد جودارد لدراسات الفضاء، أجرت محاكاة لسيناريوهَي "أوريكا" و"أماسيا".

هل ينجو البشر؟

رغم أن هذه السيناريوهات تتعلق بمئات ملايين السنين، فإن الرسالة العلمية واضحة اندماج القارات سيعني منافسة أشد على الموارد، وتغيرات مناخية قد تمحو أنواعًا كاملة.

المفارقة أن الذكاء البشري وحده لا يضمن النجاة فالتكنولوجيا تمنح الإنسان القدرة على التكيّف، لكنها تمنحه أيضًا القدرة على التدمير الذاتي.

بانجيا قارات الأرض التاريخ الجيولوجي دورة التاريخ الجيولوجي المحيط الأطلسي حلقة النار بانجيا بروكسيما فرضية أوريكا ولادة القارة العظمى القادمة

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

صورة أرشيفية

الأمم المتحدة : مخاوف من تطهير عرقي في غزة والضفة مع تصاعد العنف والتهجير

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

أحمد سعد الدين

ناقد فني: السيناريو الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل فني

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

