بمشاركة ثنائي مصري.. ختام معسكر حكام أمم أفريقيا للسيدات

اختُتم معسكر إعداد حكام كأس الأمم الأفريقية للسيدات، والذي انطلق يوم 15 فبراير الجاري بالقاهرة ،بمشاركة الثنائي المصري السيد مراد عضو لجنة الحكام الرئيسية كمحاضر ومقيم للحكام ، ويارا عاطف الحكمة المساعدة الدولية المرشحة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات ونخبة من الحكام والمحكمات والمحاضرين من مختلف الدول الأفريقية.

تضمن المعسكر برامج نظرية وعملية، شملت شرح أحدث تعديلات قانون اللعبة، إلى جانب اختبارات بدنية وفنية، تمهيدًا لاختيار الأطقم التحكيمية التي ستتولى إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية للسيدات خلال العام الجاري بالمغرب.