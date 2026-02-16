تامر عبد الحميد: ناصر منسي يستحق الانضمام للمنتخب

قال تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، إن ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يستحق الانضمام للمنتخب الوطني في المعسكر القادم.



وقال تامر عبدالحميد دونجا في تصريحات تلفزيونية : ناصر منسي بمستواه الحالي يستحق الانضمام لمنتخب مصر.

استعدادات الزمالك لـ كأس مصر.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم ، خلال معسكره في الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويواجه نادي الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت