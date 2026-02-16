قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تامر عبد الحميد: ناصر منسي يستحق الانضمام للمنتخب

ناصر منسي
ناصر منسي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

قال تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، إن ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك  يستحق الانضمام للمنتخب الوطني في المعسكر القادم.


وقال تامر عبدالحميد دونجا في تصريحات تلفزيونية : ناصر منسي بمستواه الحالي يستحق الانضمام لمنتخب مصر.

 استعدادات الزمالك لـ كأس مصر.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم ، خلال معسكره في الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويواجه نادي الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

الزمالك تامر عبد الحميد ناصر منسي كأس مصر منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

