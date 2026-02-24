عالم أزهري: الشهر الحرام له مكانة ومنزلة في الجاهلية

كشف الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ بكلية أصول الدين ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، أن الله تعالى جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي نظامًا للناس.

وتابع خلال لقائه مع الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، مقدم برنامج نورانيات قرآنية على قناة صدى البلد، أنه تم تقديس بيوت العبادة واماكن العبادة ومحاريب العبادة.

وأضاف الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ بكلية أصول الدين ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، أن الله تعالى جعل هذا نظام، إذا كانت هناك تطاول في مكان من أماكن للعبادة فإنه يعد تطاول على مكان مقدس، وعنوان ذلك وشعاره في بيت الله الحرام.

وأوضح أن الشهر الحرام كان له منزلة ومكانة في الجاهلية فإذا لقي الشخص من قتل أباه وكان ذلك في الشهر الحرام فإنه لا يرفع عليه سيفًا، ومن ارتكب جرما يأوى للمسجد أو الكعبة فلا يجرؤ أحد على التطاول عليه.