أطباء السودان : ما يحدث في بلادنا تجاوز المجاعة إلى الإبادة بكل أشكال العنف

قالت الدكتورة نازك أبو زيد رئيسة مكتب أطباء السودان، إنّ الواقع الإنساني في السودان قد تجاوز مرحلة المجاعة إلى ما الإبادة، في ظل ما يتعرض له المدنيون من مختلف صنوف وأشكال العنف خلال الحرب الدائرة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات العالمية لا تزال محدودة للغاية، وتواجه جملة من التحديات التي تعيق وصولها إلى مستحقيها.

وبيّنت أن من أبرز الصعوبات المحلية التي تعترض عمل المنظمات الإنسانية استهداف القوافل الإغاثية من قبل الدعم السريع، إضافة إلى مصادرة المساعدات في بعض الأحيان، بل وحرقها أحياناً أخرى، ما يحول دون إيصالها إلى المحتاجين، مشيرةً، إلى أن حالة عدم الاستقرار الأمني في البلاد تمثل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ العمليات الإنسانية بشكل فعّال.

إلى ذلك، لفتت الدكتورة نازك أبو زيد إلى وجود نقص حاد في التمويل المخصص للعمل الإنساني في السودان، موضحة أن برنامج الغذاء العالمي أعلن في أكتوبر الماضي تقليص تمويله للسودان بنسبة 50% في المناطق التي تعاني من الجوع، و70% في المناطق التي تشهد مجاعة.

وأشارت إلى أن مؤتمر واشنطن الأخير للمانحين والمؤتمرات التي سبقته لم تنجح في جمع سوى أقل من 30% من المبالغ المحددة في خططها الاستراتيجية لدعم السودان، مؤكدة أن هذا التمويل المحدود لا يكفي لمواجهة حجم الأزمة أو تلبية احتياجات المواطنين.