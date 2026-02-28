انطلاق بطولة دوري النخبة للميني فوتبول للاعبين من 40 إلى 65 عامًا احتفالاً بعاشر رمضان

يشهد ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيرو سبورت مساء اليوم السبت افتتاح موسم دوري النخبة للميني فوتبول في نسخته الثانية المخصص للأعمار من 40 إلى 65 سنة احتفالاً بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1973 بمشاركة نخبة من نجوم الرياضة وكبار السن من الرياضيين في حدث رياضي ووطني يجمع بين الترفيه والتاريخ والرياضة.

وأكد أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (IMF) أن بطولة دوري النخبة تمثل إضافة جديدة لسجل نجاحات الاتحاد الذي يشهد في عامه السادس مسيرة حافلة بالإنجازات مشيراً إلى أن البطولة تفتح الباب لممارسة الرياضة لكبار السن ضمن إطار رسمي ومنظم وتتيح لهم فرصة المشاركة في منافسات تنافسية ممتعة وصحية.

وتبدأ فعاليات البطولة بمباراة الافتتاح التي تجمع نادي 23 يوليو ونادي إيديال تليها مباراة نادي 15 مايو وأكاديمية حبيب الكل بحضور شخصيات عامة وإعلاميين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول من بينهم اللواء طبيب رضا عوض الأستاذة فاطمة التابعي اللواء عادل لطفي الأستاذ سيد عباس الكابتن أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام والأستاذ أحمد نحلة المدير الإداري للاتحاد.

ويُعد الاتحاد المصري للميني فوتبول منذ تأسيسه مثالاً فريداً على التنظيم والانتشار على مستوى الجمهورية حيث قام مؤسس الاتحاد أحمد سمير بزيارات لجميع المحافظات بما فيها المناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين والنوبة وسيوة ليكون أول رئيس اتحاد لأي لعبة رياضية يزور هذه المناطق لنشر اللعبة وتطويرها مع إقامة دورات تدريبية للحكام والمدربين والإداريين وإطلاق بطولات الدوري المختلفة لكل الأعمار بما فيها البراعم والناشئين والسيدات وكبار السن.

وعلى الصعيد الدولي نجح الاتحاد المصري للميني فوتبول في رفع اسم مصر عالياً بعد الفوز بكأس الأمم الإفريقية في نيجيريا والبطولة العربية للمنتخبات وكأس العالم للسيدات بالفوز على البرازيل إضافة إلى حصول أحمد سمير على جائزة أفضل رئيس اتحاد في أفريقيا ثلاث مرات وجائزة أفضل رئيس اتحاد في مصر وتعيينه نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة IMF في فبراير الماضي ليؤكد ريادة مصر في رياضة الميني فوتبول على المستوى العالمي.

بهذا الانطلاق يواصل الاتحاد المصري للميني فوتبول رحلة نجاحه مع التأكيد على الجمع بين الرياضة والوعي الوطني والاحتفال بالإنجازات التاريخية في ذكرى عاشر رمضان لتكون البطولة مساحة للرياضة والصحة والإلهام لجميع الأعمار.