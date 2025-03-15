محافظ أسوان يطمئن على انتظام فعاليات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإجراء التحاليل الطبية بوحدة طب أسرة الجعافرة بدراو ضمن مبادرة " رمضان بصحة لكل العيلة " التى أطلقها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتنفيذها طوال شهر رمضان المعظم داخل 87 وحدة ومركز بواسطة 174 فرقة طبية مدربة ومجهزة، وذلك بهدف فحص أكثر من 55 ألف مواطن من الفئات المستهدفة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

من جانبه ناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بالإستفادة من فعاليات هذه المبادرة لما تقدمه من خدمات متميزة للوصول لمرضى السكر والضغط من المنتفعين المسجلين فى منظومة التأمين الصحى الشامل من غير القادرين لعمل المتابعة وتلقى العلاج ، مع تفعيل مبادرة الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر لمرضى الضغط والسكر .

رمضان بصحة لكل العيلة

وأشاد المحافظ بالجهود التى تقوم بها الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تأتى فيها محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ولاسيما أن المنظومة ساهمت فى تحويل الصروح الطبية لبانوراما جمالية متكاملة .

على جانب آخر واصلت اللجان المشتركة بأسوان حملاتها التفتيشية على المعارض والأنشطة التجارية والمخابز ومحلات الجزارة فى الأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لضبط الأسعار ، ومتابعة توافر السلع الأساسية والإستهلاكية بالجودة المطلوبة ، ومطابقتها للمواصفات والإستهلاك الآدمى تزامناً مع شهر رمضان المبارك وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وبناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بتنظيم حملة إستهدفت عدد من المخابز والهايبر والسوبر ماركت والأسواق ومحلات الجزارة وذلك بالتعاون مع مديرية التموين ، وإدارة التراخيص العامة وغرفة العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية حيث تم تحرير محاضر مخالفات للمخابز لوجود نقص فى الأوزان ، وغير مطابقة للمواصفات وعدم النظافة العامة .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملة مكبرة شارك فيها نواب رئيس المدينة ، وجهاز حماية المستهلك والمراقبة الصحية وسلامة الغذاء والتموين والطب البيطرى ومركز التراخيص والمرافق.

وقامت اللجنة بالمرور على المعارض الموجودة بالمدينة ، والمحلات التجارية والأفران ، وأسفرت جهود الحملة عن تشميع لمحل للجزارة ، وتحرير ٥ محاضر إشغال طريق ، وكذا 3 محاضر لمحلات بدون ترخيص ، ومحضر إستخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية للأعمال التجارية ، علاوة على تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 8 محاضر جنح صحية ، وتوصية لغلق إدارى لمحضر ، و 5 محاضر حماية المستهلك ، مع إعداد 15 كجم لحوم مجهولة المصدر ، و 13 لتر مياه غازية للتغيير فى الخواص الطبيعية .

فى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين بمتابعة منافذ ومعارض " أهلاً رمضان " ، مع المرور على الأسواق حيث تم تحرير 3 محاضر جنح صحية لعدم النظافة ، كما تم تحرير 3 محاضر جنح لعدم وجود شهادة صحية ، و إعدام 3 كيلو لحوم مختلفة لتغيرها فى الخواص ، و 2 محضر للذبح خارج السلخانة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية برئاسة سيد سعدى بالمرور والمتابعة لمعارض " أهلاً رمضان " وعدد من المحلات التجارية ، وتم التأكد من توافر السلع الأساسيه بأسعار مناسبه وتطبيق نسبة التخفيضات المقررة .