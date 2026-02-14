استلام 2000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على عمال النظافة ضمن مبادرة رمضان كريم

أشرف، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء أحمد جمال الدين، على اليوم استلام قافلة مساعدات الغذائية المقدمة من مؤسسة أولاد الخير ضمن مبادرة “رمضان كريم ” في إطار التعاون بين أجهزة المحافظة لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك

تم تسلم 2000 كرتونة مواد غذائية جافة(سكر ، مكرونة ، أرز، وياميش ومستلزمات رمضان وبقوليات .. ) لتوزيعها على عمال مشروعات النظافة بالوحدات المحلية ومجالس القرى بمراكز ومدن المحافظة،وذلك تحت إشراف إدارة الشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ،والتي تأتي استكمالا للجهود المجتمعية للدفع بجهود الدولة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين.