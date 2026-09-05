أحمد سعد يحصد جائزة النجم العربي الجماهيري ويُكرم عن مكسرات في Murex d’Or 2026

حصد النجم أحمد سعد جائزة جائزة النجم العربي الجماهيري خلال حفل Murex d’Or 2026، المقام حالياً في لبنان، كما تم تكريمه عن أغنيته الضاربة مكسرات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ26 من الحفل، بحضور نخبة من أبرز نجوم الفن والدراما والغناء في لبنان والعالم العربي.

وجاء تكريم أحمد سعد بعد منافسته على جائزة أفضل مطرب عربي، ضمن قائمة ضمت عددًا كبيرًا من أبرز نجوم الغناء، في مقدمتهم عمرو دياب وتامر حسني، إلى جانب محمد حماقي، حسين الجسمي، إيهاب توفيق، سيف نبيل، تامر عاشور، سعد لمجرد، جورج وسوف، حمادة هلال، راشد الماجد، بهاء سلطان، ماجد المهندس، محمد منير، ناصيف زيتون، الشامي، أحمد جمال، سانت ليفانت، تووليت، رامي صبري، رامي جمال، محمد رمضان، رابح صقر، حسام حبيب وغيرهم.

جوائز أحمد سعد في Murex d’Or

سبق وحصد أحمد سعد جوائز من حفل Murex d’Or في أكثر من دورة، تقديرًا لنجاح عدد من أغانيه خلال السنوات الماضية، ففي عام 2023، حصل أحمد سعد على جائزة أفضل أغنية عربية عن أغنيتي سايرينا يا دنيا وإيه اليوم الحلو ده، خلال حفل موريكس دور الذي أقيم في بيروت.

وفي عام 2024، حصد جائزة الأغنية العربية المتميزة عن أغنية يا عراف، التي قدمها بمشاركة أحمد زعيم ومغني الراب التونسي نوردو.

وتحظى الدورة الـ 26 من Murex d’Or باهتمام كبير، خاصة مع مشاركة عدد من نجوم الفن والدراما والغناء في فعالياتها، إلى جانب المنافسة على جوائز مختلفة في مجالات الدراما والموسيقى والغناء، كما يشارك في تقديم الحفل كل من معتصم النهار ومايا أبو الحسن، وسط حضور مجموعة كبيرة من نجوم لبنان والعالم العربي، إلى جانب صناع الأعمال المرشحة للفوز بالجوائز المختلفة.

Murex d’Or

ويُعد Murex d’Or من أبرز الجوائز الفنية في المنطقة العربية، ويحرص المهرجان على مدار دوراته على تكريم أبرز النجوم وصناع الأعمال والإنجازات المميزة في مجالات الغناء والدراما والفن.