أخبار أسوان | تنظيم معارض لمستلزمات المدارس.. والاستعداد للعام الدراسي وقوافل طبية بالقرى.. وحملات تموينية.. وفعاليات ثقافية بشارع الفن

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

أسوان : تنظيم معرض لمستلزمات المدارس بالرديسية بتخفيضات 40 %



فقد تم تنظيم معرض لمستلزمات المدارس بمدينة الرديسية ، وذلك من خلال جمعية المستقبل لتنمية المجتمع بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة الرديسية وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة المعارض والأسواق لبيع مختلف السلع والمستلزمات بأسعار مخفضة للمواطنين ، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد 2026/2027، وبرعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

خلال أغسطس.. 8 قوافل طبية مجانية بأسوان تقدم خدماتها لـ8535 مواطناً ومواطنة



قامت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، بإشراف من الدكتور محمد سعيد وكيل الوزارة، بتنظيم 8 قوافل طبية مجانية خلال شهر أغسطس 2026، استفاد من خدماتها 8535 مواطناً ومواطنة، وذلك بعدد من المناطق والقرى بمركز أسوان، شملت أبو الريش، وغرب سهيل، وجرف حسين، والكرور، والجزيرة، والبيجوم، والخزان غرب، بالإضافة إلى قافلة بقرية بنبان بحرى بمركز دراو.

استعداداً لاستقبال العام الدراسى .. نائب محافظ أسوان يتفقد مدارس دراو



فى ظل الإستعدادات الجارية لإستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027 ، أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بأهمية تكثيف المرور الميدانى المفاجئ على مختلف المدارس بنطاق المحافظة ، للتأكد من جاهزيتها وإستعدادها الكامل لإستقبال أبنائنا الطلاب ، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد على الإنتظام فى الحضور ، وتحفيز الطلاب على زيادة التحصيل والإستيعاب الدراسى ، بما يسهم فى تحقيق أفضل النتائج والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية .

تفاعل جماهيري مع عروض فرقة توشكى للفنون التلقائية بمبادرة شارع الفن في أسوان

جهود متنوعة



في ضوء جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 ، لنشر الفنون والإبداع وتعزيز الوعى الثقافى، شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان إقبالاً وتفاعلاً جماهيرياً من أهالى المحافظة ، والزائرين من مختلف الأفواج السياحية مع فعاليات مبادرة "شارع الفن".

نائب محافظ أسوان يرصد تعدياً على مساحة 15 ألف بدراو ويوجه بإزالته فى المهد



قام أسامة رزق داود نائب المحافظ بجولة ميدانية داخل نطاق مركز ومدينة دراو ، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى رصد وإزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ، والتأكد من سرعة التعامل مع الحالات المخالفة وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة ، وتفعيل دور وأداء منظومة المتغيرات المكانية ، والتدخل الفوري لإزالة أي حالات تعدى مستحدثة فى المهد.

حملة مكبرة بأسوان ترفع 20 حالة إشغال وتضبط 26 شخصاً من الجنسيات غير المصرية



نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة استهدفت عدداً من المناطق الحيوية بمدينة أسوان، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

ضبط تروسيكل محمل بـ 500 لتر بنزين 92 داخل محطة وقود في أسوان قبل بيعها بالسوق السوداء



أسفرت الحملة عن ضبط تروسيكل يقوم بتعبئة جراكن خارج الإطار القانونى، وبحوزته كمية بلغت 500 لتر من بنزين 92، تم تجميعها من داخل إحدى محطات تموين السيارات، وذلك بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .