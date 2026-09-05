استعدادا للعام الدراسى الجديد..محافظ الغربية يوزع شنط على الاسر الاولى بالرعاية ومحافظ المنيا يفتتح معرض أهلا مدارس

في اطار استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026-2027م تم افتتاح معارض اهلا مدارس في كثير من المحافظات وكذلك توزيع ادوات مدريبة على الاسر الاولى بالرعاية ..

توزيع شنط المدارس بالغربية

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تسليم الحقائب المدرسية والأدوات والمستلزمات الدراسية للطلاب من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار مبادرة صندوق تحيا مصر لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية، بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، تزامنًا مع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027م .

توجيهات محافظ الغربية



وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها، وحرصها على دعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير احتياجاتهم الأساسية مع بداية العام الدراسي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة، ويعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم مسيرة التعليم.

وتضمنت المستلزمات المقدمة للطلاب حقائب مدرسية متكاملة، تشمل الكراسات والأقلام وأدوات الكتابة والرسم وغيرها من الأدوات والمستلزمات الدراسية، بما يوفر للطلاب احتياجاتهم الأساسية للعام الدراسي الجديد، إلى جانب ما تقدمه المبادرة من ملابس جديدة وأحذية وجواكت للأطفال المستحقين، بما يساهم في تهيئتهم لاستقبال العام الدراسي في أفضل صورة.

رفع كفاءة الخدمات للطلاب



وأشار المحافظ إلى أن المبادرة لا تقتصر على توفير المستلزمات الدراسية فقط، وإنما تمتد إلى دعم الطلاب من ذوي الهمم، من خلال توفير الكراسي المتحركة اليدوية والكهربائية للأطفال المستحقين، بما يسهم في تيسير حركتهم وتعزيز استقلاليتهم، ويدعم قدرتهم على مواصلة تعليمهم والاندماج بصورة أكثر فاعلية في المجتمع.

وثمّن اللواء دكتور علاء عبد المعطي جهود صندوق تحيا مصر والمنطقة الشمالية العسكرية في تنفيذ المبادرة، مؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة يمثل نموذجًا مشرفًا في الوصول بالدعم إلى مستحقيه، وتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الخدمات والمساعدات إلى أكبر عدد من الطلاب والأسر الأولى بالرعاية.

دعم الأسر والعائلات

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة تأتي بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتستهدف مساندة الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء أولوية للأطفال في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في توفير بيئة أفضل للطلاب ويعزز قدرتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية.

معرض اهلا مدارس بالمنيا

أدوات مدرسية ومكتبية وزي مدرسي وحقائب وأحذية بتخفيضات تصل الي 30 % بمعارص أهلا مدارس بالمنيا ، وذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ، فيشهد مركز سمالوط حراكا مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، لإحكام السيطرة على الأسواق، ومجابهة غلاء الأسعار، ورفع العبء عن كاهل الأسر.

فقد تفقد المهندس عويس الغرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط، منافذ بيع السلع الغذائية والتي تأتي ضمن سلسلة متواصلة من المتابعات الرقابية والتنفيذية الهادفة للوقوف على مدى جاهزية تلك المنافذ لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة للأسرة والطلاب مع بدء العام الدراسي، والاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية تغطي الاستهلاك المحلي وتمنع أي محاولات للاحتكار أو استغلال المواطنين.

وأوضح الغرياني أنه تم توفير السلع والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بصورة ملحوظة تصل نسبتها إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية٠

وأشار الي أن هذه الجهود المبذولة لا تقتصر على قطاع السلع الغذائية فحسب، بل تتكامل مع التوسع في إقامة منافذ ومعارض "أهلًا مدارس" بمختلف نطاق المدينة وقري المركز، بهدف توفير كافة المستلزمات المدرسية، والأدوات المكتبية، والزي المدرسي، والأحذية بأسعار اقتصادية مدعومة، مما يسهم بشكل مباشر في مساندة أولياء الأمور وتخفيف التكاليف الاقتصادية المرتبطة بتجهيز الطلاب لاستقبال العام الدراسي الجديد في بيئة داعمة ومستقرة.

وشدد رئيس المركز على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة للجمهور وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع ضرورة ضمان جودة كافة المعروضات وسلامتها الغذائية والصحية ، مؤكداً على أهمية استمرار تدفق السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين طوال اليوم ودون انقطاع، وموجهًا بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش الدوري لرصد أي ممارسات سلبية، وضمان الانضباط وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق ومنافذ البيع المختلفة على مستوى المركز.

وأكد الغرياني علي تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا بقيادة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جهودها لخدمة المواطنين وتلبية طموحاتهم، مؤكداً أن أبواب المنافذ لبيع السلع الغذائية، ومعارض "أهلًا مدارس" مفتوحة دائماً لتقديم خدماتها بكفاءة عالية وأسعار تلائم الجميع، حرصاً على ترسيخ دعائم التكافل الاجتماعي والتخفيف الفعلي عن كاهل الأسر.

مياة المنوفية

عقد المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع، للتأكد من رفع درجة الاستعداد والجاهزية بمختلف الأفرع، بما يضمن استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة التأكد من جاهزية المعدات والسيارات والمعدات المستخدمة في أعمال الطوارئ والأعطال، مع مراجعة موقفها الفني وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

ووجه بضرورة مراجعة شبكات الصرف الصحي وخطوط الانحدار وتكثيف أعمال تطهير الشبكات، والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد وما يصاحبه من زيادة في معدلات الاستهلاك والضغوط على شبكات المرافق.



وأكد رئيس الشركة أهمية الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء التعامل مع الأعطال وأعمال الصيانة والتطهير، حفاظًا على سلامة العاملين وتأمين مواقع العمل، مع التشديد على عدم البدء في أي أعمال إلا بعد اتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة.

ناقش الاجتماع ضرورة حصر الوصلات الخلسة ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يسهم في الحفاظ على موارد الشركة وتحقيق الاستخدام الأمثل لمياه الشرب.

ووجه رئيس الشركة بمراجعة عدادات الكهرباء الخاصة بكل فرع، ومتابعة القراءات والتراكمات، والتأكد من مطابقة القراءات الفعلية للبيانات المسجلة، إلى جانب مراجعة عدادات قياس المحطات والتأكد من سلامة ودقة القراءات.

وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد لموسم الدراسة الجديد، والتنسيق المستمر بين جميع الأفرع والجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو أعطال قد تؤثر على انتظام خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفيما يتعلق بالاستعداد لموسم الأمطار، وجه رئيس الشركة بضرورة التنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية وإعداد المحاضر اللازمة بشأن بلاعات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزيتها وتطهيرها، بما يساهم في سرعة تصريف مياه الأمطار وتجنب تجمعات المياه بالشوارع.

وأكد رئيس الشركة ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتنفيذ التوجيهات بكل دقة، وسرعة عرض أي معوقات أو احتياجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.