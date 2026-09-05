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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير للطلاب وأولياء الأمور من «سماسرة الجامعات».. الطريق الرسمي للقبول

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

مع تزايد محاولات استغلال رغبة الطلاب في الالتحاق بالجامعات، حذر الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية للكيانات التعليمية الوهمية أو ما يعرف بـ«سماسرة الجامعات الخاصة والأهلية»، الذين يروجون لقدرتهم على تسهيل القبول الجامعي خارج القواعد الرسمية، مقابل مبالغ مالية.

كيانات وهمية تبيع شهادات غير معتمدة

وأوضح أحمد الجيوشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الكيانات الوهمية تستغل طموحات الطلاب وأولياء الأمور من خلال الترويج لبرامج تعليمية أو منح شهادات غير معتمدة.

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

وأشار إلى أن التعامل مع هذه الجهات قد يتسبب في إهدار أموال الطلاب ووقتهم، خاصة أن الشهادات التي يحصلون عليها من تلك الكيانات تكون غير معترف بها.

«سماسرة الجامعات».. وعود بالقبول بمجاميع أقل

ولفت المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي إلى ظهور ظاهرة جديدة تتمثل في انتشار ما يُعرف بـ«سماسرة الجامعات الخاصة والأهلية»، موضحًا أنهم يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إلكترونية مختلفة للترويج لخدماتهم.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يزعمون قدرتهم على تسهيل قبول الطلاب في الجامعات بمجاميع أقل من الحدود المقررة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، مستغلين رغبة الطلاب وأسرهم في الالتحاق بالتعليم العالي.

التنسيق

مواجهة السماسرة بالطريقة نفسها

وأكد «الجيوشي» أن الجهات المختصة تتعامل مع سماسرة الجامعات بالطريقة نفسها التي تواجه بها الكيانات التعليمية الوهمية، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الإعلانات غير الرسمية أو الوعود التي تتحدث عن إمكانية القبول الجامعي خارج القواعد المنظمة.

وزارة التعليم العالي المصدر الموثوق

وشدد المشرف على مكتب التنسيق على أن وزارة التعليم العالي وصفحتها الرسمية تمثلان المصدر الموثوق للتعرف على الجامعات والكيانات التعليمية المعتمدة.

وأوضح أن الالتحاق بالجامعات الحكومية يتم من خلال مكتب التنسيق، بينما تخضع الجامعات الخاصة والأهلية لنظام تنسيق رسمي تنظمه الدولة ومجالس الجامعات المختصة.

الطريق الرسمي للالتحاق بالجامعات

ويظل الطريق الرسمي للالتحاق بالجامعات من خلال الأنظمة والقواعد التي تحددها الجهات المختصة، بعيدًا عن أي وسطاء أو إعلانات غير رسمية تدعي إمكانية تجاوز الحدود المقررة للقبول.

الجامعات مكتب التنسيق وزارة التعليم العالي الجامعات الخاصة

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