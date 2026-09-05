تفاعل جماهيري مع عروض فرقة توشكى للفنون التلقائية بمبادرة شارع الفن في أسوان

في ضوء جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 ، لنشر الفنون والإبداع وتعزيز الوعى الثقافى، شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان إقبالاً وتفاعلاً جماهيرياً من أهالى المحافظة ، والزائرين من مختلف الأفواج السياحية مع فعاليات مبادرة "شارع الفن"، والتى تقام برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

ويتم تنظيم المبادرة بواسطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، ضمن الفعاليات الأسبوعية للمبادرة الهادفة إلى نشر الفنون والإبداع فى الفضاءات والميادين العامة، وذلك فى إطار المشروع القومى للفنون تحت شعار “الثقافة حياة”.

عروض فنية مستوحاة من التراث النوبى والكنزى

واستمتع الجمهور بعرض فني قدمته فرقة توشكى للفنون التلقائية، تضمن مجموعة من الفقرات والرقصات المستوحاة من التراث النوبي والكنزي، من بينها "حمام الوادي"، و"الفرحة"، و"الصياد"، و"واه نوبة"، و"الغزل النوبى"، و"أسمر شيرتو"، و"الأراجيد"، وسط تفاعل جماهيرى وإشادة من الحضور بما قدمته الفرقة من عروض فنية تعكس ثراء وتنوع التراث الثقافى والفنى بأسوان.

أغانى نوبية وتفاعل كبير من الجمهور

كما تضمنت الفعاليات فقرة غنائية للفنانين صلاح عبد الحليم وفرح عيسى، قدما خلالها عدداً من الأغانى النوبية المميزة، من بينها "نعناع الجنينة"، و"أوه اليرى"، و"مدنى يا مدنى"، والتى لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، فى أجواء فنية عكست خصوصية أسوان الثقافية والتراثية.

اكتشاف مواهب الأطفال وتنمية قدراتهم الفنية

وأعقب ذلك تنفيذ فقرة لاكتشاف المواهب قدمها موسى محمد، واستهدفت إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم فى مجالى الغناء وإلقاء الشعر، مع توزيع الجوائز العينية على الأطفال المشاركين، تشجيعاً لهم على مواصلة تنمية مواهبهم الفنية والثقافية.

ورش فنية للأطفال ومشاركة متميزة

وفى ختام الفعاليات، تم تنفيذ ورشة فنية للأطفال بعنوان "مجسمات بالصلصال"، تحت تدريب الفنانة ولاء حسين، وشهدت مشاركة متميزة من الأطفال، بما أسهم فى تنمية مهاراتهم الفنية وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

فعاليات متنوعة تراعى الخصوصية الثقافية لأسوان

ونفذت الفعاليات من خلال فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، بحضور يوسف محمود مدير عام الفرع، وأحمد جمال مدير العلاقات العامة بمركز ومدينة أسوان، حيث تأتى مبادرة "شارع الفن" ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الفنون وتعزيز الوعى الثقافى، من خلال برنامج فنى وثقافى متنوع يراعى الخصوصية الثقافية لمحافظة أسوان ويتيح للجمهور الاستمتاع بالعروض الفنية فى الأماكن والميادين العامة.

استمرار فعاليات "شارع الفن" بأسوان

تتواصل فعاليات مبادرة "شارع الفن" فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، من خلال تقديم عرض فنى لفرقة كورال أطفال العقاد، بما يواصل تقديم برنامج فنى متنوع يستهدف الوصول بالثقافة والفنون إلى مختلف فئات المجتمع .

تعكس فعاليات "شارع الفن" بأسوان أهمية توظيف الفنون والثقافة فى الميادين والفضاءات العامة، بما يسهم فى نشر الوعى الثقافى، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة والأطفال، إلى جانب إبراز التراث النوبى والكنزى والخصوصية الثقافية والفنية التى تتميز بها زهرة الجنوب .