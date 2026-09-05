قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: روسيا ستبذل قصارى جهدها لتوفير السلامة للمفاوضين
إسرائيل تبحث حزاما أمنيا جديدا في لبنان.. وخطة الانسحاب لم تحسم سياسيًا
مصدر طبي يوضح الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص أمام فايد
فرصة لمحدودي الدخل.. كل ما تريد معرفته عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكى
بعد الهجمات الأمريكية.. مسئول إيراني يهدد: كل سفينة معادية أصبحت هدفا لنا
الأمين العام لـ الانتربول: نستفيد من خبرة أجهزة إنفاذ القانون في مصر
إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية – السويس" أمام فايد
الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء
الصحة تعلن فتح حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا للعام الدراسي الجديد.. غدا
بوتين يصف مفاوضات ويتكوف وكوشنر بـ«الصعبة».. مساعٍ أمريكية لإنهاء حرب أوكرانيا
الـ «FBI» يدرج مواطنا ألمانيًّا على قائمة المطلوبين في قضايا الاحتيال
بوتين يلتقي ويتكوف وكوشنر في موسكو.. والكرملين: المفاوضات تمر بمرحلة صعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاعل جماهيري مع عروض فرقة توشكى للفنون التلقائية بمبادرة شارع الفن في أسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

في ضوء جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 ، لنشر الفنون والإبداع وتعزيز الوعى الثقافى، شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان إقبالاً وتفاعلاً جماهيرياً من أهالى المحافظة ، والزائرين من مختلف الأفواج السياحية مع فعاليات مبادرة "شارع الفن"، والتى تقام برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

ويتم تنظيم المبادرة بواسطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، ضمن الفعاليات الأسبوعية للمبادرة الهادفة إلى نشر الفنون والإبداع فى الفضاءات والميادين العامة، وذلك فى إطار المشروع القومى للفنون تحت شعار “الثقافة حياة”.

عروض فنية مستوحاة من التراث النوبى والكنزى

واستمتع الجمهور بعرض فني قدمته فرقة توشكى للفنون التلقائية، تضمن مجموعة من الفقرات والرقصات المستوحاة من التراث النوبي والكنزي، من بينها "حمام الوادي"، و"الفرحة"، و"الصياد"، و"واه نوبة"، و"الغزل النوبى"، و"أسمر شيرتو"، و"الأراجيد"، وسط تفاعل جماهيرى وإشادة من الحضور بما قدمته الفرقة من عروض فنية تعكس ثراء وتنوع التراث الثقافى والفنى بأسوان.

أغانى نوبية وتفاعل كبير من الجمهور

كما تضمنت الفعاليات فقرة غنائية للفنانين صلاح عبد الحليم وفرح عيسى، قدما خلالها عدداً من الأغانى النوبية المميزة، من بينها "نعناع الجنينة"، و"أوه اليرى"، و"مدنى يا مدنى"، والتى لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، فى أجواء فنية عكست خصوصية أسوان الثقافية والتراثية.

اكتشاف مواهب الأطفال وتنمية قدراتهم الفنية

وأعقب ذلك تنفيذ فقرة لاكتشاف المواهب قدمها موسى محمد، واستهدفت إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم فى مجالى الغناء وإلقاء الشعر، مع توزيع الجوائز العينية على الأطفال المشاركين، تشجيعاً لهم على مواصلة تنمية مواهبهم الفنية والثقافية.

ورش فنية للأطفال ومشاركة متميزة

وفى ختام الفعاليات، تم تنفيذ ورشة فنية للأطفال بعنوان "مجسمات بالصلصال"، تحت تدريب الفنانة ولاء حسين، وشهدت مشاركة متميزة من الأطفال، بما أسهم فى تنمية مهاراتهم الفنية وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

فعاليات متنوعة تراعى الخصوصية الثقافية لأسوان

ونفذت الفعاليات من خلال فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، بحضور يوسف محمود مدير عام الفرع، وأحمد جمال مدير العلاقات العامة بمركز ومدينة أسوان، حيث تأتى مبادرة "شارع الفن" ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الفنون وتعزيز الوعى الثقافى، من خلال برنامج فنى وثقافى متنوع يراعى الخصوصية الثقافية لمحافظة أسوان ويتيح للجمهور الاستمتاع بالعروض الفنية فى الأماكن والميادين العامة.

استمرار فعاليات "شارع الفن" بأسوان

تتواصل فعاليات مبادرة "شارع الفن" فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، من خلال تقديم عرض فنى لفرقة كورال أطفال العقاد، بما يواصل تقديم برنامج فنى متنوع يستهدف الوصول بالثقافة والفنون إلى مختلف فئات المجتمع .

تعكس فعاليات "شارع الفن" بأسوان أهمية توظيف الفنون والثقافة فى الميادين والفضاءات العامة، بما يسهم فى نشر الوعى الثقافى، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة والأطفال، إلى جانب إبراز التراث النوبى والكنزى والخصوصية الثقافية والفنية التى تتميز بها زهرة الجنوب .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

ترشيحاتنا

المتهمان

إشارات خادشة.. ضبط عاطلين تعديا على سيدة في الشارع بالقليوبية

المتهمين

ضبط شخصين ارتديا ملابس نسائية وقاموا بالتحريض على ممارسة الفجور

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير النقل لتقديم التهنئة

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير النقل لتقديم التهنئة بتوليه مهام منصبه

بالصور

10 أصوات تصدر من السيارة وتكشف وجود مشكلة.. لا تتجاهلها

أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد