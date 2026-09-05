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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خلال أيام.. واتساب يفاجئ ملايين المستخدمين بهذا القرار ويهدد هواتف أندرويد

واتساب
واتساب
أحمد أيمن

يستعد تطبيق «واتساب» لاتخاذ خطوة جديدة ستؤثر على شريحة من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، بعدما أعلن عزمه إنهاء دعم عدد من أجهزة أندرويد القديمة اعتبارًا من 8 سبتمبر 2026.

يأتي القرار ضمن سياسة التطبيق المستمرة لتحديث أنظمة التشغيل التي يدعمها، بما يضمن توافق التطبيق مع المتطلبات التقنية والأمنية الجديدة. 

وحسب ما أعلنته ميتا، فإن الأجهزة التي تعمل بإصدارات قديمة من نظام أندرويد ستكون خارج نطاق الدعم بعد الموعد المحدد.

هذه الهواتف لن تحصل على الدعم

ويستهدف القرار جميع إصدارات أندرويد الأقدم من Android 6.0، ما يعني أن الأجهزة التي لا تزال تعمل بنظامي Android 5.0 وAndroid 5.1 ستكون الأكثر تأثرًا بالتغيير المرتقب.

ويعد هذان الإصداران من الأنظمة القديمة التي مر على إطلاقها سنوات طويلة، إلا أن بعض المستخدمين حول العالم ما زالوا يعتمدون على هواتف تعمل بهما، سواء بسبب الاحتفاظ بأجهزة قديمة أو عدم القدرة على استبدالها بأخرى أحدث.

ومع توقف الدعم، قد يواجه أصحاب هذه الأجهزة صعوبة متزايدة في مواصلة استخدام التطبيق، خصوصًا مع عدم إمكانية الحصول على التحديثات المستقبلية التي تتطلب نظام تشغيل أكثر حداثة.

لماذا يتوقف واتساب عن دعم الأجهزة القديمة؟

تعتمد تطبيقات المراسلة الحديثة على تقنيات تتطور باستمرار، وهو ما يجعل استمرار دعم أنظمة التشغيل القديمة أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

وترتبط تحديثات التطبيقات بإضافة خصائص جديدة وتحسين الأداء ورفع مستويات الأمان والخصوصية، ولذلك، تتجه الشركات التقنية بصورة دورية إلى التخلي عن الأنظمة التي لم تعد قادرة على توفير البيئة التقنية المطلوبة لتشغيل الإصدارات الحديثة بكفاءة.

وبالنسبة لـ «واتساب»، فإن تقليص نطاق الأجهزة المدعومة يسمح بالتركيز على الأنظمة الأكثر انتشارًا وحداثة.

ماذا يفعل المستخدم قبل الموعد؟

ينبغي لأصحاب الهواتف التي تعمل بإصدارات أندرويد القديمة التأكد أولًا من إصدار نظام التشغيل الموجود على أجهزتهم، ومراجعة إمكانية تحديثه إلى إصدار أحدث.

وفي حال كان الهاتف غير قابل للترقية، فقد يصبح الانتقال إلى جهاز أحدث الحل الأكثر أمانًا لاستمرار استخدام «واتساب» مستقبلًا.

ومع اقتراب 8 سبتمبر، يبقى السؤال الذي يشغل مستخدمي الهواتف القديمة: هل سيتمكن أجهزتهم من الاستمرار في تشغيل التطبيق، أم أن موعد انتهاء الدعم سيضع حدًا لاستخدام «واتساب» عليها؟

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