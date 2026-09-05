بعد طرح 15 ألف وحدة.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح جديد يفتح الباب أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، وذلك من خلال طرح 15 ألف وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، على أن يبدأ التقديم رسميًا خلال شهر سبتمبر الجاري، وفقًا للضوابط المحددة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

15 ألف وحدة في المدن والمحافظات

يشمل الطرح وحدات بمساحات متنوعة لتناسب احتياجات الأسر المستفيدة، حيث تتوفر وحدات بمساحة تصل إلى 75 مترًا مربعًا، مكونة من غرفتين وصالة، في محافظة المنيا.

كما يتضمن الطرح وحدات بمساحة تصل إلى 90 مترًا مربعًا، تتكون من 3 غرف وصالة، وذلك في مجموعة من المدن الجديدة، من بينها أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة وغرب قنا.

وحدات تصل إلى 100 متر

ولا يقتصر الطرح على المدن الجديدة والمحافظات، إذ يتضمن أيضًا وحدات سكنية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، في عدد من المحافظات، بينها الجيزة والمنوفية والغربية والأقصر وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة والدقهلية والمنيا والشرقية.

كما تتوافر وحدات بمساحة 90 مترًا في عدد كبير من المحافظات، منها القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة وبني سويف والفيوم وأسيوط ومطروح وغيرها.

دعم إيجاري يصل إلى 100 ألف جنيه

ومن أبرز تفاصيل الطرح تقديم صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا للإيجار تصل قيمته إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، ويتم تحديد قيمة الدعم وفقًا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة، على أن يستفيد منه المواطن خلال فترة الإيجار.

ويتعين على المتقدم سداد 365 جنيهًا كمصروفات تسجيل غير قابلة للرد، من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية، إلى جانب سداد تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه للوحدة من خلال مكاتب البريد المميكنة. ويُرد مبلغ التأمين وفقًا للشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط عند انتهاء مدة الإيجار أو رفض الطلب.

شروط ومواعيد التقديم

حدد الإعلان سن المتقدم بين 21 و35 عامًا حتى نهاية فترة الإعلان، مع ألا يتجاوز صافي إجمالي مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه.

ويبدأ التقديم لذوي الهمم من 20 سبتمبر حتى 27 سبتمبر 2026، بينما يفتح التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026، وفقًا للقواعد والإجراءات المعلنة.