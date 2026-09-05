قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أتلتيك بيلباو يضرب أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة بالدوري الإسباني
مصر وأمريكا تبحثان سبل إنهاء أزمتي السودان وليبيا وتعزيز التعاون الاستراتيجي
5 مصريين يحققون العلامة الكاملة في كأس الرئيس ببطولة العالم للأطباق المروحية
وزير الصحة يتفقد القسم المطور بمستشفى دار الشفاء ويوجه بإجراء فحص الماموجرام للسيدات المترددات
وزير الحرب الأمريكي يهدد إيران: سنستهدف ناقلات نفطها إذا أطلقت النار على سفننا
صحيفة عبرية تحذر: غياب الإصلاح الجذري يهدد بقاء إسرائيل حتى عام 2048
أسعار العملات الأجنبية الآن
معرض مصر القديمة تكشف أسرارها في هونج كونج يستقبل 600 ألف زائر
بابا وماما علموني الأمانة.. حكاية طفل أعاد 50 ألف جنيه لصاحبها ويرفض المكافأة
التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان
استخبارات أمريكية تكشف مخطط إيران لاستنزاف ترامب وإطالة الحرب حتى انتخابات نوفمبر
برلمانية: دعم العلاج على نفقة الدولة ضرورة لضمان وصول الرعاية الصحية لمستحقيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإسكان تطرح 25 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك

الإسكان
الإسكان
رحمة سمير

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية، الذي يتضمن 25 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، وذلك ضمن توجهات الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية للمواطنين.

طرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار

وأوضح عمرو خطاب، خلال برنامج «الساعة 6» مع عزة مصطفى، أن الطرح يتضمن 15 ألف وحدة بنظام الإيجار فقط، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موجهة لشريحة محدودي الدخل.

وأشار إلى أن مدة الإيجار تبدأ من نحو 3 سنوات، مع إمكانية تجديدها وفقًا للقواعد المنظمة، لافتًا إلى أن التقديم على هذا المحور سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع المخصص للصندوق ومنصة مصر الرقمية.

10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، حيث يسدد المواطن قيمة الإيجار والأقساط وفق النظام المحدد، مع إمكانية تملك الوحدة في نهاية المدة وفقًا للشروط المنظمة.

وأوضح أن الوحدات موزعة على أكثر من 26 مدينة جديدة، إلى جانب وحدات في عدد من المحافظات، وتتراوح مساحات بعض وحدات محور الإيجار بين 75 و90 مترًا.

دعم يصل إلى 100 ألف جنيه

وكشف المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الدولة تقدم دعمًا تمويليًا للمستفيدين من محور الإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، بهدف تخفيف أعباء التمويل على المواطنين والحفاظ على الوحدات وصيانتها وتشغيلها.

وأشار إلى أن المستفيد يسدد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه، يتم رده بعد انتهاء مدة الإيجار وفقًا للقواعد، كما يُرد في حال رفض الطلب لعدم انطباق الشروط.

شروط الاستفادة من محور الإيجار

وأوضح عمرو خطاب أن الاستفادة من محور الإيجار موجهة إلى محدودي الدخل، ويشترط ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة بالكامل 15 ألف جنيه، وأن يتراوح سن المتقدم بين 21 و35 عامًا.

وأشار إلى أن باب التقديم لهذا المحور يبدأ من 29 سبتمبر ويستمر حتى 28 أكتوبر 2026.

وحدات جاهزة للتسليم في المدن الجديدة

وفيما يتعلق بمحور الإيجار المنتهي بالتملك، أوضح أن الطرح يشمل نحو 26 مدينة جديدة، لافتًا إلى وجود 500 وحدة جاهزة للإقامة الفورية، بينما تدخل 500 وحدة أخرى مرحلة التنفيذ بمدة أقصاها 36 شهرًا.

وتشمل الوحدات عددًا من المشروعات، من بينها سكن مصر وجنة ودار مصر والإسكان المتوسط والإسكان المتميز والإسكان الاقتصادي.

مساحات تصل إلى 161 مترًا

وأشار إلى أن مساحات الوحدات في محور الإيجار المنتهي بالتملك تتراوح بين 57 و161 مترًا، على أن يختلف سعر المتر وقيمة الأقساط وفقًا للمساحة وموقع الوحدة والمدينة.

وأكد أن كراسة الشروط الخاصة بالطرح ستكون متاحة على الموقع خلال نحو أسبوع إلى 10 أيام، على أن يبدأ التقديم بنهاية سبتمبر ويستمر لمدة نحو شهر ونصف.

https://web.facebook.com/share/v/1JfZ7Ukp57/ 

الدعم_العقاري الإيجار_لتملك الوحدات_السكنية وزارة_الإسكان الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

ترشيحاتنا

الهاتف

أجرة مقابل المنفعة.. ما حكم الانتفاع بالهاتف المرهون؟ دار الإفتاء تجيب

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: يجب نشر ثقافة الرضا بين الناس وعدم الانشغال بما في أيدي الآخرين

الطالب مهند

قصته هزت القلوب.. حكاية مهند الذي أنقذه شيخ الأزهر من التشرد| فيديو

بالصور

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد