الإسكان تطرح 25 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية، الذي يتضمن 25 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، وذلك ضمن توجهات الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية للمواطنين.

طرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار

وأوضح عمرو خطاب، خلال برنامج «الساعة 6» مع عزة مصطفى، أن الطرح يتضمن 15 ألف وحدة بنظام الإيجار فقط، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موجهة لشريحة محدودي الدخل.

وأشار إلى أن مدة الإيجار تبدأ من نحو 3 سنوات، مع إمكانية تجديدها وفقًا للقواعد المنظمة، لافتًا إلى أن التقديم على هذا المحور سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع المخصص للصندوق ومنصة مصر الرقمية.

10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، حيث يسدد المواطن قيمة الإيجار والأقساط وفق النظام المحدد، مع إمكانية تملك الوحدة في نهاية المدة وفقًا للشروط المنظمة.

وأوضح أن الوحدات موزعة على أكثر من 26 مدينة جديدة، إلى جانب وحدات في عدد من المحافظات، وتتراوح مساحات بعض وحدات محور الإيجار بين 75 و90 مترًا.

دعم يصل إلى 100 ألف جنيه

وكشف المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الدولة تقدم دعمًا تمويليًا للمستفيدين من محور الإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، بهدف تخفيف أعباء التمويل على المواطنين والحفاظ على الوحدات وصيانتها وتشغيلها.

وأشار إلى أن المستفيد يسدد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه، يتم رده بعد انتهاء مدة الإيجار وفقًا للقواعد، كما يُرد في حال رفض الطلب لعدم انطباق الشروط.

شروط الاستفادة من محور الإيجار

وأوضح عمرو خطاب أن الاستفادة من محور الإيجار موجهة إلى محدودي الدخل، ويشترط ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة بالكامل 15 ألف جنيه، وأن يتراوح سن المتقدم بين 21 و35 عامًا.

وأشار إلى أن باب التقديم لهذا المحور يبدأ من 29 سبتمبر ويستمر حتى 28 أكتوبر 2026.

وحدات جاهزة للتسليم في المدن الجديدة

وفيما يتعلق بمحور الإيجار المنتهي بالتملك، أوضح أن الطرح يشمل نحو 26 مدينة جديدة، لافتًا إلى وجود 500 وحدة جاهزة للإقامة الفورية، بينما تدخل 500 وحدة أخرى مرحلة التنفيذ بمدة أقصاها 36 شهرًا.

وتشمل الوحدات عددًا من المشروعات، من بينها سكن مصر وجنة ودار مصر والإسكان المتوسط والإسكان المتميز والإسكان الاقتصادي.

مساحات تصل إلى 161 مترًا

وأشار إلى أن مساحات الوحدات في محور الإيجار المنتهي بالتملك تتراوح بين 57 و161 مترًا، على أن يختلف سعر المتر وقيمة الأقساط وفقًا للمساحة وموقع الوحدة والمدينة.

وأكد أن كراسة الشروط الخاصة بالطرح ستكون متاحة على الموقع خلال نحو أسبوع إلى 10 أيام، على أن يبدأ التقديم بنهاية سبتمبر ويستمر لمدة نحو شهر ونصف.

https://web.facebook.com/share/v/1JfZ7Ukp57/