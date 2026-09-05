خلال أغسطس.. 8 قوافل طبية مجانية بأسوان تقدم خدماتها لـ8535 مواطناً ومواطنة

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين بمختلف المناطق من خلال التوسع فى تنظيم القوافل الطبية العلاجية.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على صحة المواطنين، وتوسيع مظلة الخدمات الصحية المجانية بمختلف القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً، وبناءاً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

8 قوافل طبية مجانية خلال شهر أغسطس

وفى هذا الإطار، قامت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، بإشراف من الدكتور محمد سعيد وكيل الوزارة، بتنظيم 8 قوافل طبية مجانية خلال شهر أغسطس 2026، استفاد من خدماتها 8535 مواطناً ومواطنة، وذلك بعدد من المناطق والقرى بمركز أسوان، شملت أبو الريش، وغرب سهيل، وجرف حسين، والكرور، والجزيرة، والبيجوم، والخزان غرب، بالإضافة إلى قافلة بقرية بنبان بحرى بمركز دراو.

تقديم آلاف الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان

وأسفرت جهود القوافل الطبية عن توقيع الكشف الطبى المجانى على 8353 حالة بمختلف التخصصات الطبية، مع صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 3166 فحصاً معملياً، فضلاً عن تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لـ1770 مستفيداً.

كما استفاد 1070 مواطناً من خدمات وندوات التثقيف الصحى، فيما تم إجراء 71 فحص أشعة بالمجان، بالإضافة إلى تحويل 22 حالة حرجة بشكل فورى إلى المستشفيات المختصة لاستكمال الفحوصات وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

خدمات صحية متكاملة للمناطق النائية والأكثر احتياجاً

وساهمت القوافل الطبية فى وصول الخدمات الصحية إلى مختلف الفئات المستهدفة، وخاصة كبار السن والأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة وسكان المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، مع توفير العلاج والخدمات الطبية بالمجان للحالات المستحقة، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الصحية بالقرب من أماكن إقامتهم دون تحمل مشقة الانتقال إلى المستشفيات والمنشآت الصحية.

تخصصات طبية متنوعة وعيادات متنقلة مجهزة

وضمت القوافل نخبة من الأطباء فى مختلف التخصصات الطبية، شملت الباطنة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأطفال، والعظام، والأمراض الجلدية، والأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى خدمات معامل الدم والطفيليات، والأشعة، والتثقيف الصحى، بما وفر منظومة علاجية متكاملة من خلال العيادات المتنقلة المجهزة طبياً وفنياً.

إشراف متكامل لضمان جودة وانتظام القوافل

وتواصلت أعمال القوافل تحت إشراف إدارة القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور طارق أحمد صبح منسق القوافل العلاجية، وبمشاركة الدكتور هشام فتحى مسئول العيادات والموقع، والدكتورة هدى إسماعيل مسئول الإمداد الدوائى، ومحمد سيد المدير الإدارى للقوافل الطبية، وعامر سليمان مسئول المعلومات، وسيد عطية مسئول الحركة.

تعكس القوافل الطبية المجانية بأسوان حرص الدولة على توسيع نطاق الخدمات الصحية والوصول بها إلى المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً، بما يوفر الرعاية الطبية والعلاجية المجانية بالقرب من أماكن إقامتهم، ويسهم فى تخفيف الأعباء عن الأسر ودعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.