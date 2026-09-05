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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعداداً لإستقبال العام الدراسى .. نائب محافظ أسوان يتفقد مدارس دراو

المدارس
المدارس
محمد عبد الفتاح

فى ظل الإستعدادات الجارية لإستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027 ، أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بأهمية تكثيف المرور الميدانى المفاجئ على مختلف المدارس بنطاق المحافظة ، للتأكد من جاهزيتها وإستعدادها الكامل لإستقبال أبنائنا الطلاب ، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد على الإنتظام فى الحضور ، وتحفيز الطلاب على زيادة التحصيل والإستيعاب الدراسى ، بما يسهم فى تحقيق أفضل النتائج والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية .

جولة ميدانية بعدد من مدارس دراو

وفى هذا الإطار ، تفقد أسامة رزق داود نائب المحافظ عدداً من المدارس بنطاق مركز ومدينة دراو ، للوقوف ميدانياً على مستوى جاهزيتها قبل إنطلاق العام الدراسى الجديد ، وشملت الجولة مدارس الشيخ إبراهيم الإعدادية ، ودراو الصناعية بنات ، ودراو الإعدادية المشتركة ، والشيخ عامر الجديدة الإبتدائية ، وطه محمد صالح الإبتدائية ، ومجمع الشطب الإبتدائية .

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على أهمية الإستعداد الجيد والمبكر للعام الدراسى الجديد ، والعمل على تلافى أى ملاحظات أو معوقات من شأنها التأثير على إنتظام العملية التعليمية ، مع ضرورة الإهتمام بالمظهر الحضارى والنظافة العامة للمدارس ، بما يوفر الأجواء الملائمة للطلاب والمعلمين مع بداية الدراسة .

تكثيف أعمال النظافة والصيانة

وخلال الجولة التى رافقه فيها الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ، وسيد سعدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والتعليمية ، وجه نائب المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة داخل مختلف المدارس ، مع إعطاء أولوية خاصة لدورات المياه والتأكد من جاهزيتها ونظافتها بصورة مستمرة .

كما شدد على سرعة تغيير زجاج النوافذ المتهالك بعدد من المدارس ، ومراجعة طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها ، إلى جانب دهان الفصول ورفع كفاءتها ، وتهذيب الأشجار وإجراء أعمال التنسيق والتجميل ، مع زيادة المسطحات الخضراء بما يضفى مظهراً حضارياً على المدارس ويحسن البيئة التعليمية ، مكلفاً بقيام رؤساء القرى بالمرور الميدانى ، ومتابعة تنفيذ التكليفات لتحقيق الجاهزية المطلوبة بمختلف المدارس للعام الدراسى الجديد .

ونقل أسامة رزق داود تكليفات محافظ أسوان بشأن التشديد على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية كلاً فى نطاق المركز والمدينة للإستعدادات ، وتقديم كامل الدعم لمديرى المدارس للتجهيز للعام الدراسى الجديد .

إجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين

ووجه أسامة رزق داود أيضاً بأهمية مراجعة كافة التجهيزات والمستلزمات داخل المدارس والتأكد من سلامتها ، مع العمل على إستبدال مراوح السقف بالمراوح الجانبية فى المدارس التى تحتاج إلى ذلك ، حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة .

وأكد نائب المحافظ على ضرورة سرعة تنفيذ الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة ، والتنسيق بين الجهات التنفيذية والتعليمية المعنية ، للإنتهاء من أعمال التجهيز والصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة ، بما يضمن توفير أفضل مستوى ممكن من الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب .

تتواصل الإستعدادات المكثفة بمحافظة أسوان لإستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027 ، من خلال تكثيف الجولات الميدانية على المدارس لرصد وإزالة أى ملاحظات ، ورفع مستوى النظافة والصيانة والتجهيزات ، مع الإهتمام بوسائل الأمن والسلامة وتجميل البيئة المدرسية ، بما يسهم فى توفير أجواء تعليمية آمنة ومهيأة لإنتظام الطلاب وتحقيق أفضل مستويات التحصيل الدراسى .

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