استعداداً لإستقبال العام الدراسى .. نائب محافظ أسوان يتفقد مدارس دراو

فى ظل الإستعدادات الجارية لإستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027 ، أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بأهمية تكثيف المرور الميدانى المفاجئ على مختلف المدارس بنطاق المحافظة ، للتأكد من جاهزيتها وإستعدادها الكامل لإستقبال أبنائنا الطلاب ، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد على الإنتظام فى الحضور ، وتحفيز الطلاب على زيادة التحصيل والإستيعاب الدراسى ، بما يسهم فى تحقيق أفضل النتائج والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية .

جولة ميدانية بعدد من مدارس دراو

وفى هذا الإطار ، تفقد أسامة رزق داود نائب المحافظ عدداً من المدارس بنطاق مركز ومدينة دراو ، للوقوف ميدانياً على مستوى جاهزيتها قبل إنطلاق العام الدراسى الجديد ، وشملت الجولة مدارس الشيخ إبراهيم الإعدادية ، ودراو الصناعية بنات ، ودراو الإعدادية المشتركة ، والشيخ عامر الجديدة الإبتدائية ، وطه محمد صالح الإبتدائية ، ومجمع الشطب الإبتدائية .

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على أهمية الإستعداد الجيد والمبكر للعام الدراسى الجديد ، والعمل على تلافى أى ملاحظات أو معوقات من شأنها التأثير على إنتظام العملية التعليمية ، مع ضرورة الإهتمام بالمظهر الحضارى والنظافة العامة للمدارس ، بما يوفر الأجواء الملائمة للطلاب والمعلمين مع بداية الدراسة .

تكثيف أعمال النظافة والصيانة

وخلال الجولة التى رافقه فيها الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ، وسيد سعدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والتعليمية ، وجه نائب المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة داخل مختلف المدارس ، مع إعطاء أولوية خاصة لدورات المياه والتأكد من جاهزيتها ونظافتها بصورة مستمرة .

كما شدد على سرعة تغيير زجاج النوافذ المتهالك بعدد من المدارس ، ومراجعة طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها ، إلى جانب دهان الفصول ورفع كفاءتها ، وتهذيب الأشجار وإجراء أعمال التنسيق والتجميل ، مع زيادة المسطحات الخضراء بما يضفى مظهراً حضارياً على المدارس ويحسن البيئة التعليمية ، مكلفاً بقيام رؤساء القرى بالمرور الميدانى ، ومتابعة تنفيذ التكليفات لتحقيق الجاهزية المطلوبة بمختلف المدارس للعام الدراسى الجديد .

ونقل أسامة رزق داود تكليفات محافظ أسوان بشأن التشديد على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية كلاً فى نطاق المركز والمدينة للإستعدادات ، وتقديم كامل الدعم لمديرى المدارس للتجهيز للعام الدراسى الجديد .

إجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين

ووجه أسامة رزق داود أيضاً بأهمية مراجعة كافة التجهيزات والمستلزمات داخل المدارس والتأكد من سلامتها ، مع العمل على إستبدال مراوح السقف بالمراوح الجانبية فى المدارس التى تحتاج إلى ذلك ، حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة .

وأكد نائب المحافظ على ضرورة سرعة تنفيذ الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة ، والتنسيق بين الجهات التنفيذية والتعليمية المعنية ، للإنتهاء من أعمال التجهيز والصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة ، بما يضمن توفير أفضل مستوى ممكن من الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب .

تتواصل الإستعدادات المكثفة بمحافظة أسوان لإستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027 ، من خلال تكثيف الجولات الميدانية على المدارس لرصد وإزالة أى ملاحظات ، ورفع مستوى النظافة والصيانة والتجهيزات ، مع الإهتمام بوسائل الأمن والسلامة وتجميل البيئة المدرسية ، بما يسهم فى توفير أجواء تعليمية آمنة ومهيأة لإنتظام الطلاب وتحقيق أفضل مستويات التحصيل الدراسى .