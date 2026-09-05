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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة بأسوان ترفع 20 حالة إشغال وتضبط 26 شخصاً من الجنسيات غير المصرية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة استهدفت عدداً من المناطق الحيوية بمدينة أسوان، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتكثيف الحملات الميدانية والرقابية، ورفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط بالشوارع والأسواق.

وأسفرت الحملة عن رفع 20 حالة إشغال بشوارع السودانية والسوق السياحى وأمام كوبرى السيل، فضلاً عن ضبط 26 شخصاً من الجنسيات غير المصرية، مع التحفظ على 50 من المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التى تم رصدها.

وشاركت فى تنفيذ الحملة الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء خالد عبد الجليل، مساعد مدير الأمن، وشرطة المرافق بقيادة العميد عاطف عبد الله، بالإضافة إلى نجار عبد الرحمن، نائب رئيس المدينة، وجابر فتحي، رئيس حى غرب، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، مدعومين بالمعدات الثقيلة اللازمة لتنفيذ أعمال رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع المستهدفة.

وبالتوازى مع أعمال رفع الإشغالات، تم تنظيم حملة تفتيش على عدد من المنشآت التجارية بطريق السادات، برئاسة أحمد عبد الراضى، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة مصطفى جمع رئيس حى جنوب، وهيئة سلامة الغذاء، والطب البيطرى، والتموين، والصحة، بالإضافة إلى قسم الرخص.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك فى إطار جهود الأجهزة المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

تعكس الحملات المكبرة بأسوان استمرار التحرك الميدانى للتعامل الحاسم مع الإشغالات والمخالفات، بالتوازى مع تشديد الرقابة على المنشآت التجارية، بما يدعم الانضباط بالشوارع والأسواق ويحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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