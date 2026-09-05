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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يرصد تعدياً على مساحة 15 ألف بدراو ويوجه بإزالته فى المهد

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قام أسامة رزق داود نائب المحافظ بجولة ميدانية داخل نطاق مركز ومدينة دراو ، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى رصد وإزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ، والتأكد من سرعة التعامل مع الحالات المخالفة وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة  ، وتفعيل دور وأداء منظومة المتغيرات المكانية ، والتدخل الفوري لإزالة أي حالات تعدى مستحدثة فى المهد.

يأتي ذلك فى ضوء الجهود المكثفة التى تنفذها محافظة أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، وضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة الـ30 ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التصدى بكل حسم لمختلف صور التعديات، وشدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية إستمرار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية ، لتحقيق المستهدف من أعمال الإزالة والتعامل الفورى مع أى حالات تعدى جديدة.

وخلال الجولة ، رصد نائب المحافظ حالة تعدٍ بالبناء على أحد الأراضى الزراعية بمنطقة الكرنتينة بالغابة ، حيث تبين أن التعدى مقام على مساحة تصل إلى نحو 15 ألف م2 ، وكان المتعدى يستعد لإستغلال الموقع فى إقامة طاحونة للذهب بصورة غير قانونية وغير مشروعة .

إزالة التعدى فى مهده

وعلى الفور ، وجه أسامة رزق داود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو سيد سعدى بسرعة التعامل مع الحالة وإزالة التعدى فى مهده ، قبل إستكمال الأعمال أو تمكين المتعدى من إستغلال الموقع فى النشاط المخالف ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

وشدد نائب المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية بمختلف المناطق ، خاصة للأراضى الزراعية وأراضى الدولة ، وسرعة التعامل مع أى محاولات للتعدى أو تغيير النشاط أو الشروع فى إقامة منشآت بالمخالفة للقانون .

إستمرار التنسيق والتصدى للتعديات

وأكد نائب المحافظ أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لرصد أى تعديات جديدة والتعامل معها بصورة فورية ، بما يحافظ على الرقعة الزراعية وأراضى الدولة ، ويمنع أى محاولات لإستغلالها فى أنشطة غير قانونية ، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين .

يذكر أن محافظ أسوان أكد على أن ملف إزالة التعديات يأتى ضمن أولويات العمل التنفيذى ، مع عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى ، والتعامل الحاسم مع أى مخالفة يتم رصدها ، بما يعزز جهود الدولة فى الحفاظ على مقدراتها وثرواتها وأراضيها. 

أسفرت المتابعة الميدانية بنطاق دراو عن رصد تعدٍ على مساحة 15 ألف م2 من الأراضى الزراعية بمنطقة الكرنتينة بالغابة ، تمهيداً لإقامة طاحونة ذهب بشكل غير قانونى ، حيث تم توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة إزالة التعدى فى مهده ، ضمن جهود المرحلة الأولى للموجة الـ30 ، بما يؤكد يقظة الأجهزة التنفيذية وسرعة التعامل مع أى محاولات للتعدى على أراضى الدولة والرقعة الزراعية .

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