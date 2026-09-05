ضبط تروسيكل محمل بـ 500 لتر بنزين 92 داخل محطة وقود في أسوان قبل بيعها بالسوق السوداء

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز ، بشقيها المنزلى والتجارى للحفاظ على حقوق الدولة فى السلع الإستراتيجية المدعمة ، والتصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب أو الإحتكار أو رفع الأسعار، ومنع تداول السلع المدعمة خارج الأطر القانونية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

حملة تموينية مكبرة

ونفذت مديرية التموين بأسوان، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، حملة مكبرة من خلال قسم الرقابة التجارية، إستهدفت المرور والتفتيش على محطات تموين السيارات، للتأكد من الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو إهدار الدعم المقدم من الدولة .

ضبط 500 لتر بنزين 92

أسفرت الحملة عن ضبط تروسيكل يقوم بتعبئة جراكن خارج الإطار القانونى، وبحوزته كمية بلغت 500 لتر من بنزين 92، تم تجميعها من داخل إحدى محطات تموين السيارات، وذلك بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .

إجراءات قانونية رادعة

تم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك فى إطار جهود الأجهزة التموينية المستمرة لمواجهة كافة صور التلاعب فى السلع والمواد البترولية المدعمة، والتصدى لمحاولات الإتجار غير المشروع بها .

وتؤكد هذه الحملات استمرار محافظة أسوان والأجهزة التموينية فى تشديد الرقابة على محطات الوقود، وحماية السلع الإستراتيجية المدعمة من التسرب للسوق السوداء، مع التعامل الحاسم مع أى محاولات للتلاعب أو الإتجار غير المشروع ، حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين .